CHP'li Kaya'dan Didim Belediye Başkanı Gençay'a ziyaret

(AYDIN) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret ederek belediyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı..

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Başkan Hatice Gençay ile bir araya gelen Asu Kaya, belediyede vatandaşlar ve personelle selamlaşarak sohbet etti. Ardından gerçekleştirilen görüşmede Didim'de yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

ASU KAYA'DAN BAŞKAN GENÇAY'A DESTEK MESAJI

Görüşmede Didim Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen projeler, sosyal belediyecilik çalışmaları ve devam eden hizmetler ele alındı.

Kaya, Başkan Gençay'a destek mesajlarını iletti.

PARTİ YÖNETİCİLERİ VE PARTİLİLER DE KATILDI

Programa, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay, CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Armağan Akyüz, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, CHP Didim Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan, belediye meclis üyeleri ve partililer de katıldı.