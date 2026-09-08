CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, illerin kadın kolları başkanlarıyla buluştu
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, partisinin Genel Merkezi'nde Kadın Kolları İl Başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Gülsever, kadınların eşitlik mücadelesini ve örgütü büyütmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, partisinin Genel Merkezi'nde CHP Kadın Kolları İl Başkanları ile toplantı yaptıklarını duyurdu.
Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadın Kolları İl Başkanlarımızla toplantımızı gerçekleştirdik. Her ilimizde kadınların sesini duyurmak için emek veren başkanlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Birbirimizden aldığımız güçle, kadınların eşitlik mücadelesini ve örgütümüzü büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA
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