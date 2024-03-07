CHP Kadın Kolları, Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi İmzalayacak

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında CHP Lideri Özgür Özel'in Kadın Kolları ile il ziyaretleri yapacaklarını ve belediye başkan adaylarıyla "Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi" imzalayacaklarını duyurdu.
CHP Kadın Kolları Genel Başknı Nazlıaka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bütün kadınların emekçi olduğunu belirten Nazlıaka, şunları kaydetti:
"Genel Başkanımızla programımız bugün başlıyor. Rotamızda ilk olarak kadın belediye başkan adayımızın olduğu Bilecik yer alıyor. Ardından da kadın büyükşehir belediye başkan adayımızın olduğu Eskişehir'e geçeceğiz. Genel Başkanımızın bu iki günlük halk buluşmalarında ağırlıklı olarak kadınlar yer alacak. İlk gün, süpürgesi ile ünlü Bilecik'te kadınlar mor dövizleri süpürgeye yapıştırarak taşıyacak.
Kadın dayanışmasını yükseltmeyi ve partimizin emekçi kadınlarını Genel Başkanımızla bir araya getirmeyi önceledik."
8 Mart kapsamında 81 il, 973 ilçe Kadın Kolu Başkanının eş zamanlı basın açıklaması yapacağını belirten Nazlıaka, 8 Mart programın detaylarını şu şekilde aktardı:
"Kadın Kolları MYK Üyelerimizin de katılımıyla Eskişehir İl Başkanlığımızda partililerimizle buluşacağız. 8 Mart'ta önemli bir adım atacağız. Partimizin eşitlikçi anlayışından hareketle, Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi hazırladık. Eskişehir İl Başkanlığımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde, belediye başkan adaylarımız 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi'ni imzalayacak.
"KADIN; UMUTTUR, EMEKTİR, GELECEKTİR..."
Bu belge kapsamında başkan adaylarımız; kadın erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak gördüklerini vurgulayacak. Politikaların, projelerin, bütçenin eşitlikçi ve katılımcı bir anlayışla yapılacağına söz verecek. Kadınların kent hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların idari izinli sayılmasına kadar birçok taahhütte bulunacak. İmzaların ardından da Odunpazarı Meydanı'nda Miting gerçekleştireceğiz.
Ayrıca 8 Mart'ta tüm il ve ilçe binalarına mor bir pankart asılacak. Üzerinde 'kadın; umuttur, mücadeledir, emektir, azimdir, gelecektir, cesarettir, eşitliktir. Yaşam, kadındır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!' ifadelerinin yer aldığı pankart görüntüleri aynı etiketlerle sosyal medyada paylaşılacak."
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