CHP Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İçin Çalıştay Düzenlenecek - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İçin Çalıştay Düzenlenecek

CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 'Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İçerik Geliştirme Çalıştayı'nda, yeni eğitim modülünün başlıkları belirlenecek.

23.08.2024 17:47
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CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca, "Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İçerik Geliştirme Çalıştayı" düzenlenecek.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Parti Okulu eğitmenleri, akademisyenler ve uzmanların yanı sıra kadın kolları kademelerinde görev yapan yöneticilerin de katılacağı çalıştay, 25 Ağustos Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Çalıştayda, kadın kolları eğitimleri için yeni yaklaşımlar geliştirilerek, istenilen kazanımlar çerçevesinde yeni eğitim modülünün başlıklarının belirlenmesi planlanıyor.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Özcan Baripoğlu, kadın kolları yöneticilerine yönelik bu eğitimin bir başlangıç olduğunu, eğitimlerin CHP'nin değişim ve yenilenme dinamiğinin yansıması olarak bütün örgütsel unsurları kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İçin Çalıştay Düzenlenecek - Son Dakika

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