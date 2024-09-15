CHP: Kadına Yönelik Şiddet Artıyor

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın verilerine göre 2024'ün ilk 7 ayında 145 bin 885 kadının Şiddetle Mücadele Hattı'na başvurduğunu, bu durumun AK Parti'nin kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için bir çaba harcamadığının kanıtı olduğunu ifade etti. İlgezdi, "AKP iktidarı kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmaya hizmet ediyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kadına yönelik şiddet rakamlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İlgezdi, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetin iktidarı olan bir dönemde yaşıyoruz, kadınların can güvenliği yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerini incelediğimizde 2024'ün ilk 7 ayda 145 bin 885, 2013'ten 2024 Temmuz'una kadar ise 2 milyon 731 bin 943 kadının Şiddetle Mücadele Hattına başvurduğunu görüyoruz, korkunç bir rakam! Türkiye, kadınlar için adeta işkence merkezi haline dönüştü. 2015 yılına göre 2016'da Şiddetle Mücadele Hattına başvuru sayısı 2 kattan fazla artmış durumda. 2015 yılında Şiddetle Mücadele Hattına başvuran kadın sayısı 117 bin 565'ten, 241 bin 27'ye çıkmış durumda! 2024 yılının sonunda bu sayı kaç olacak? Gerçekten samimi önlemler almak için ne bekleniyor, Türkiye'de kadınların tamamen yok olması mı? Şiddet önlenmiyor, kadınlar hayattan koparılıyor.

"Şiddetin önlenmediği apaçık ortada"

Şiddetin önlenmediği apaçık ortada 2024'ün ilk 6 ayında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldü. Sokak ortasında vahşice öldürülen kadınların 'ülkemizin gerçeği' ve 'normalimiz' olmasını kabul edemeyiz. Şiddet gören kadınlarımız yetkili mercilere başvuruyor, tedbir ve koruma kararı veriliyor ama korunmuyorlar, öldürülüyorlar. Fiziksel, duygusal, ekonomik istismara ve şiddete uğrayan kadınların şiddetten korunması, kadınların ve varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşları olarak tanımlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sığınma evi sayısı 6 yılda yalnızca 2 tane arttı, şaka gibi ama güldürmüyor. 2018 yılında 110 olan sığınma evi 2024 yılı itibariyle yalnızca 112 oldu, millete hizmet için olduklarını söyleyen AKP iktidarı kime hizmet ediyor sorusunun cevabı ortada kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmaya ve normalleşmesine hizmet ediyor."