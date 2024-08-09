CHP Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'Sıla Yolu' projesini başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'Sıla Yolu' projesini başlattı

CHP, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için 'Sıla Yolu' projesini başlattı. Proje kapsamında yurda giriş ve çıkış yapan gurbetçilere CHP Lideri Özel'in mektubu dağıtılarak, gurbetçilerin sorunları dinlendi.

09.08.2024 17:09  Güncelleme: 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -CHP, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için "Sıla Yolu" projesini başlattı. CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda hem yurdumuza giriş yapan hem de yurdumuzdan çıkış yapan tüm yurttaşlarımız için çadır kuracağız. Yurttaşlarımıza 7 gün boyunca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yurttaşlarımız için yazdığı mektup ile el broşürlerimizi vereceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını tespit edip raporlayacağız" dedi.

CHP, her yıl binlerce gurbetçinin Türkiye'ye giriş çıkış için kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda "Sıla Yolu" projesini başlattı. Proje kapsamında yurda giriş ve çıkış yapan gurbetçilere CHP Lideri Özel'in mektubu dağıtılarak, gurbetçilerin sorunları dinlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan standın önünde açıklama yapan Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Tüm, şunları söyledi:

"Yurt dışında yaşayan ama vatanını hiç terk etmeden, memleketimizin huzuru, demokrasisi ve özgürlükleri için mücadele veren, sıla hasretiyle her yıl ülkemizi ziyaret eden gurbetçilerimizin sorunlarına dikkati çekmek için toplandık. Burada bir haftalık yoğun bir programı gurbetçilerimizin sorunlarının çözümü için hayata geçireceğiz. Gurbetçilerimiz sevdiklerine kavuşmak, memleket hasreti gidermek için yola çıktı. Sınır kapısından başlayan onlarca sorunun farkındayız. Gurbetçilerimiz on yıllardır bulundukları ülkelerin iş gücü, kalkınma kaynağıdır. Ülkemizi temsil eden her bir yurttaşımızla gurur duyuyoruz. Yurt dışındaki evimiz, kardeşimiz, yuvamız gurbetçilerimizdir.

Tüm yurttaşlarımızın hakkının, hukukunun korunduğu her türlü ayrımcılığa karşı mücadele hedefimizle çalışmaya devam ediyoruz. Genel Merkezimiz, yurt içi ve yurt dışı örgütleri ve tüm üyelerimiz bu hedefin bir parçasıdır. Asla yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyoruz. 2022 yılında hayata geçirmek için planlanan ve Edirne Valiliği tarafından yapılmasına izin verilmeyen 'Sıla Yolu' projesini Danimarka Birliği'mizin önerisi ve desteği ile Edirne İl Başkanlığı'mızın ev sahipliğinde ve işbirliğinde yeniden hayata geçiriyoruz. Edirne Valiliği ile yapılan görüşmede 8 Ağustos tarihinden 15 Ağustos tarihine kadar iznimiz alınmıştır. Kapıkule sınır kapısında hem yurdumuza giriş yapan hem de yurdumuzdan çıkış yapan tüm yurttaşlarımız için çadır kuracağız. Yurttaşlarımıza 7 gün boyunca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yurttaşlarımız için yazdığı mektup ile el broşürlerimizi vereceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını tespit edip raporlayacağız.

Adını Cumhuriyet'ten alan ve Ulu Önderimiz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi; 100 yıldır Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak adına, adaleti hakim kılmak, evrensel insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda ülkemizi demokrasinin filizlendiği bir ülke olabilmesi için ısrarla, inatla ve kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olarak kuruldu; bu ilkelerin doğrultusunda yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz, onların hakları için mücadele etmeye hep birlikte devam ediyoruz. Bu projeyi gerçekleştirmek ve gurbetçilerimizin sorunlarına çözüm bulmak adına yol yürüdüğümüz Edirne Belediye Başkanımıza, il başkanımıza, Edirne İl Örgütü'nün yöneticilerine ve tüm parti emekçilerine teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'Sıla Yolu' projesini başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:30:12. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'Sıla Yolu' projesini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement