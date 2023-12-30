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CHP Karamanlı İlçe Başkanlığı Ön Seçimini Ali Hacıbeyoğlu Kazandı - Son Dakika
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CHP Karamanlı İlçe Başkanlığı Ön Seçimini Ali Hacıbeyoğlu Kazandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde CHP İlçe Başkanlığınca yapılan Karamanlı Belediye Başkanlığı Adayı ön seçimini Ali Hacıbeyoğlu kazandı. Seçime katılan Ömer Temelli ise 72 oyda kaldı. Hacıbeyoğlu, ön seçim sonucuna göre CHP Karamanlı Belediye Başkanı Adayı oldu.

CHP Karamanlı İlçe Başkanlığı Ön Seçimini Ali Hacıbeyoğlu Kazandı
30.12.2023 - 20:33,
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde CHP İlçe Başkanlığınca yapılan Karamanlı Belediye Başkanlığı Adayı ön seçimini Ali Hacıbeyoğlu kazandı.

CHP Karamanlı İlçe Başkanlığı binasında yapılan seçime Ömer Temelli ve Ali Hacıbeyoğlu katıldı.

149 parti üyesinin oy kullandığı ön seçimde Hacıbeyoğlu oyların 77'sini aldı. Temelli ise 72 oyda kaldı.

Ön seçim sonucuna göre, Hacıbeyoğlu CHP Karamanlı Belediye Başkanı Adayı olmaya hak kazandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Karamanlı İlçe Başkanlığı Ön Seçimini Ali Hacıbeyoğlu Kazandı - Son Dakika
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