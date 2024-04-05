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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı seçilen Cemal Kurnaz'a mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi. Alp, "Tuzluca halkı kararını vermiştir. Halkın iradesine hukuk yoluyla yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz. Mazbatamızı buradan almadan gitmeyeceğiz. İl Seçim Kurulu'ndan bu müdahaleye son verilmesini bekliyoruz" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Iğdır İl Seçim Kurulu önünde açıklama yaptı. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, Tuzluca Belediye Başkanı seçilen Cemal Kurnaz'a mazbatasının hala verilmemesine tepki gösteren Alp şunları söyledi:

"HALKIN İRADESİNE KARŞI MÜDAHALE VAR"

"Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Cemal Kurnaz'ın kazandığı seçime adayımızın seçilme yeterliliğine karşı yapılan itiraz üzerine Iğdır İl Seçim Kurulu'ndayız. 31 Mart seçimleri sadece yerel yönetim başkanlarını seçen bir seçim değildir. 31 Mart seçimleri bir yönüyle de belediyelerin nasıl yönetilmeyeceğini halkın takdir ettiği bir seçimdir. Iğdır halkı kamu kaynaklarını kendi babasının malıymış gibi peşkeş çekenlere karşı 31 Mart'ta bir ders vermiştir. Sonradan görme zenginlerin Iğdır'ı babasının malı gibi üzerine tapulamasına bir ders vermiştir. Iğdır halkı barışı ve huzuru bozanlara bir ders vermiştir. Iğdır halkı etnik milliyetçilik yaparak Iğdır'ı bölmek isteyenlere bir ders vermiştir. Tuzluca halkının takdiriyle, Cemal Kurnaz, Tuzluca'nın seçilmiş belediye başkanıdır. 2972 sayılı yasanın 14'üncü ve 15'inci maddeleri seçilme yeterliliğini tanımlayan maddelerdir. Zamanında askı süresi içerisinde adayımızın seçilme yeterliliğine itiraz etmeksizin ve yapılan seçimden sonra adayın seçilme yeterliliğine yapılan itirazlar halkın iradesine karşı müdahaledir.

"MAZBATAMIZI BURADAN ALMADAN GİTMEYECEĞİZ"

Bugün İl Seçim Kurulu'ndan bu müdahaleye son verilmesini bekliyoruz. İl Seçim Kurulu'ndan, yapılan itirazın reddine ve Tuzluca'nın seçilmiş belediye başkanının Cemal Kurnaz olduğunun kabulüne karar vermesini bekliyoruz. Mazbatamızı buradan almadan gitmeyeceğiz. Tuzluca halkı kararını vermiştir. Halkın iradesine hukuk yoluyla yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz. Tuzluca'nın seçilmiş başkanı Cemal Kurnaz'dır."