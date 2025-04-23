CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keskin, mesajında, bu özel günün sadece çocuklara armağan edilmiş bir bayram değil, aynı zamanda milli egemenliğin ve Cumhuriyet'in ruhunu yansıttığını belirtti.

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramın 23 Nisan olduğuna dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"23 Nisan'lar gençliğin ruhudur. Tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerimizde coşkuyla kutlanan bu anlamlı gün, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, daha Sakarya Meydan Muharebeleri başlamadan önce öksüz ve yetim kalmış şehit çocukları için tasarladığı ve zaferin ardından ilan ettiği önemli bir gündür. Sırf çocuklara verilen bu özel bayram için bile minnet duysak azdır. Cumhuriyet'imizin teminatı çocuklarımızın yüzü hep gülsün, yürekleri umutla dolsun. Onlara bırakacağımız en büyük miras, özgür, eşit ve adil bir Türkiye olacaktır. Nice 23 Nisan'lara."