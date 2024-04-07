CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı'nda seçimlerin yenilenmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı'nda seçimlerin yenilenmesine tepki gösterdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı'nda seçimlerin yenilenmesi kararına tepki gösterdi. Genç, 'Yaptığımız itirazları dikkate almayan il seçim kurulunun ve YSK'nın, kararları siyasi sebeplerle verdiği açıktır. Cumhur İttifakı'nın itirazlarını dikkate alan YSK ve kurulları partimizin yaptığı itirazları görmezden gelmiştir' dedi.

07.04.2024 19:51  Güncelleme: 19:56
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı'nda seçimlerin yenilenmesi kararına tepki gösterdi. Genç, "Yaptığımız itirazları dikkate almayan il seçim kurulunun ve YSK'nın, kararları siyasi sebeplerle verdiği açıktır. Cumhur İttifakı'nın itirazlarını dikkate alan YSK ve kurulları partimizin yaptığı itirazları görmezden gelmiştir" dedi.

YSK, CHP'nin Kayseri'nin Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesi kararına karşı CHP'nin yaptığı itirazı reddetti. Pınarbaşı'nda 2 Haziran'da seçimler yenilenecek.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, YSK'nın Pınarbaşı'nda seçimin yenilenmesi kararına tepki gösterdi. Genç'in yazılı açıklaması şöyle:

"YAPTIĞIMIZ İTİRAZLARI DİKKATE ALMAYAN İL SEÇİM KURULUNUN VE YSK'NIN, KARARLARI SİYASİ SEBEPLERLE VERDİĞİ AÇIKTIR"

"Pınarbaşılı hemşerilerimiz 31 Mart'ta tercihini yapmış ve belediye başkanlığı görevini Sayın Deniz Yağan'a tevdi etmiştir. Oy sayım sürecinde yaşananlar kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiştir. Partimizin yerel seçimdeki başarısı; kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyen, çözüm üreten, halkçı ve sosyal belediyeciliğe oluşturulan güven sayesindedir. Yaptığımız itirazları dikkate almayan il seçim kurulunun ve YSK'nın, kararları siyasi sebeplerle verdiği açıktır. Cumhur İttifakı'nın itirazlarını dikkate alan YSK ve kurulları partimizin yaptığı itirazları görmezden gelmiştir.

"VATANDAŞLARIMIZ KENDİNDEN OLMAYANI AYRIŞTIRAN ZİHNİYETE 2 HAZİRAN'DA DA GEREKEN CEVABI VERECEKTİR"

Seçimler demokrasinin taçlandırıldığı zamanlardır. Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak her zaman millet iradesinin yerine getirilmesini savunduk. Milletin bizi seçmesini hazmedemeyen Cumhur İttifakı, siyasi baskılarla seçimi iptal ettirdi. Vatandaşlarımız sandıktan çıkan karara saygı göstermeyen, kendinden olmayanı ayrıştıran zihniyete 2 Haziran'da da gereken cevabı verecektir. 31 Mart'ta helal oylarla kazandığımız Pınarbaşı'nı daha büyük fark ile 2 Haziran'da tekrar kazanacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı'nda seçimlerin yenilenmesine tepki gösterdi - Son Dakika

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