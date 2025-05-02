CHP Konya İl Başkanı: 'İktidarı Konya'dan Getireceğiz' - Son Dakika
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CHP Konya İl Başkanı: 'İktidarı Konya'dan Getireceğiz'

CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman, yarın düzenlenecek miting öncesi yaptığı açıklamada, Konya'nın AK Parti'nin kalesi olmadığına vurgu yaparak, iktidarı Konya'dan getireceklerini belirtti. Mitingde 'Adalet' çağrısı yapacaklarını ifade etti.

02.05.2025 14:08  Güncelleme: 15:36
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(KONYA) - CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman, yarın düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin olarak, "'Konya AK Parti'nin kalesidir' diye bir algı var, öyle bir şey yok. Yerel seçimlerde 1 belediye başkanlığımız vardı, 25 yıl sonra 5 belediye kazandık. İktidarı Konya'dan kesinlikle getireceğiz. Yarın bu meydanı doldurup, hep birlikte 'Adalet' diye haykıracağız" ifadesini kullandı.

CHP'nin Konya'da yarın saat 14.00'te Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" öncesinde ANKA Haber Ajansı'na mitingin yapılacağı meydanda değerlendirmelerde bulunan CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman, şunları söyledi:

"Siyasi iktidar, ömrünün tükendiğini gördüğü için 19 Mart'ta milletin iradesini gasp etmiştir. Bu bize göre bir darbedir. Biz her türlü sivil ve askeri darbeye karşıyız. Biz Konya'da Ekrem Başkan'ımızın her zaman arkasındayız, asla yalnız yürümeyecek. Yarın onun mesajını ileteceğiz. 'Konya AK Parti'nin kalesidir' diye bir algı var, öyle bir şey yok. Yerel seçimlerde 1 belediye başkanlığımız vardı, 25 yıl sonra 5 belediye kazandık. İktidarı Konya'dan kesinlikle getireceğiz. Yerel seçimlerden sonra 31 ilçemizde siyaset yapmaya devam ediyoruz. Biz Konya'da çok büyük teveccüh görüyoruz. Yarın bu meydanı doldurup, hep birlikte 'Adalet' diye haykıracağız. Genel Başkanımız Konya'nın her türlü sorununu dile getirecek.  Çözüm odaklı olacağız. Seçime hazırız. Çiftçi, öğrenci, emekli, işçi, tüm kesimden vatandaşlarımız genel başkanımızla kucaklaşacak. Cumartesi saat 14.00'te yapılacak mitinge tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Silivri Zindanında yatan Ekrem Başkanımıza yürek dolusu selamlarımızı ileteceğiz. Halkın iktidarını halk kuracak, iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Konya İl Başkanı: 'İktidarı Konya'dan Getireceğiz' - Son Dakika

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