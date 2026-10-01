CHP kurmayları, Seçer ve iki ilçe başkanının gözaltısında zamanlamayı enteresan buldu

Haber: Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - CHP kurmayları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki ilçe belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin yaptıkları ilk değerlendirmede, "Fon vurgunu gündemdeyken, Fatma Betül Sayan Kaya bu kadar konuşulurken, Vahap Seçer ile iki belediye başkanının gözaltına alınmasının zamanlaması enteresan" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki ilçe belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı başkanlığındaki bir heyeti kente görevlendirmişti.

CHP'li kurmaylar, Seçer'in gözaltına alınmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları ilk değerlendirmede, dosyanın içeriği konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade ederken, "İçerik hakkında bilgi sahibi değiliz ama zamanlama açısından enteresan" ifadesini kullandı.

CHP kurmayları, "Fon vurgunu gündemdeyken, Fatma Betül Sayan Kaya bu kadar konuşulurken, Seçer'in gözaltına alınması enteresan" değerlendirmesinde bulundu.

CHP kurmayları, tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğine işaret ediyor.