CHP Kurultayı Davası Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi

(ANKARA) - Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" iddiasıyla 12 CHP'li hakkında açılan davanın "ağır ceza mahkemesinde" görülmesi gerektiğine hükmederek, görevsizlik kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP Genel Başkanlığının Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçtiği 38. Olağan Kurultayı'nda, iştirak halinde hareket ederek, "bazı delegelere menfaat karşılığında Özel lehine oy kullandırdıkları" iddiasıyla 12 kişi hakkında hazırladığı iddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ancak Hakim Ömer Faruk Altıntaş, dosyanın "görevsizlik" kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.Görevsizlik kararında, sanıklardan Erkan Aydın'ın 25, 26 ve 27. Dönem'de Bursa Milletvekili olduğu anımsatıldı. Sanıklara isnat edilen suçun, Aydın'ın milletvekilliğinden sonraki bir döneme ilişkin olduğuna dikkat çekilen kararda, şunlar kaydedildi:

" Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9'uncu maddesinde yazılı 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir' şeklindeki sarih hükmü ve bu hükmün açık lafzi yorumu karşısında ve ayrıca milletvekili seçilmeden önceki döneme göre failin milletvekili sıfatını kazandıktan ve/veya bu sıfatın olağan yoldan kaybedilmesinden sonraki süreç ve dönemin fail yönünden daha da ehemmiyetli olduğu değerlendirilerek evleviyet (öncelik) prensibi gereği sanık Erkan Aydın'ın üçüncü kez milletvekili seçildikten sonraki dönem içerisinde işlediği iddia ve dava olunan bir suçtan ötürü kovuşturma yapma yetki ve görevinin de ancak ve sadece Ankara Ağır Ceza Mahkemesine ait olacağına (karar verildi)."

Rüşvet suçuna bakma görevi ağır ceza mahkemesinin

İddianamede, bazı sanıklara yönelik, "delegeleri ve yakınlarını CHP'li belediyeler veya bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirme karşılığında oy kullandırma" suçlaması anımsatılarak, CHP'nin dava konusu kurultayında bazı oyların haksız vaat, teklif veya avantaja dönüştürülmesinin "rüşvet" suçu kapsamına girip girmediğini değerlendirme yetkisinin de ağır ceza mahkemesine ait olduğu aktarıldı.

Kararda, CMK'da, aralarında hukuki, fiili, şahsi irtibat bulunan davaların değişik mahkemelerin görev alanına girmesi halinde, davanın yüksek görevli mahkemede görüleceğinin düzenlendiği de anımsatılarak, bu sebeplerle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

Mahkemenin bu kararına Ankara Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz hakkı bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda iştirak halinde hareket ederek, delegelere menfaat karşılığı Özgür Özel lehine oy kullandırdıkları iddiasıyla Baki Aydöner, Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında iddianame düzenlemişti.

İddianamede, dava konusu kurultayda CHP Genel Başkanlığını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur", partiden ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "müşteki" olarak yer almıştı.