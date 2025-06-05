CHP Kurultayı Davası Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Kurultayı Davası Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi

05.06.2025 14:49  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddiaları için açılan davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine karar verdi. Davada, bazı CHP'li sanıkların, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırdığı iddia ediliyor.

(ANKARA) - Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" iddiasıyla 12 CHP'li hakkında açılan davanın "ağır ceza mahkemesinde" görülmesi gerektiğine hükmederek, görevsizlik kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP Genel Başkanlığının Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçtiği 38. Olağan Kurultayı'nda, iştirak halinde hareket ederek, "bazı delegelere menfaat karşılığında Özel lehine oy kullandırdıkları" iddiasıyla 12 kişi hakkında hazırladığı iddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ancak Hakim Ömer Faruk Altıntaş, dosyanın "görevsizlik" kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.Görevsizlik kararında, sanıklardan Erkan Aydın'ın 25, 26 ve 27. Dönem'de Bursa Milletvekili olduğu anımsatıldı. Sanıklara isnat edilen suçun, Aydın'ın milletvekilliğinden sonraki bir döneme ilişkin olduğuna dikkat çekilen kararda, şunlar kaydedildi:

" Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9'uncu maddesinde yazılı 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir' şeklindeki sarih hükmü ve bu hükmün açık lafzi yorumu karşısında ve ayrıca milletvekili seçilmeden önceki döneme göre failin milletvekili sıfatını kazandıktan ve/veya bu sıfatın olağan yoldan kaybedilmesinden sonraki süreç ve dönemin fail yönünden daha da ehemmiyetli olduğu değerlendirilerek evleviyet (öncelik) prensibi gereği sanık Erkan Aydın'ın üçüncü kez milletvekili seçildikten sonraki dönem içerisinde işlediği iddia ve dava olunan bir suçtan ötürü kovuşturma yapma yetki ve görevinin de ancak ve sadece Ankara Ağır Ceza Mahkemesine ait olacağına (karar verildi)."

Rüşvet suçuna bakma görevi ağır ceza mahkemesinin

İddianamede, bazı sanıklara yönelik, "delegeleri ve yakınlarını CHP'li belediyeler veya bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirme karşılığında oy kullandırma" suçlaması anımsatılarak, CHP'nin dava konusu kurultayında bazı oyların haksız vaat, teklif veya avantaja dönüştürülmesinin "rüşvet" suçu kapsamına girip girmediğini değerlendirme yetkisinin de ağır ceza mahkemesine ait olduğu aktarıldı.

Kararda, CMK'da, aralarında hukuki, fiili, şahsi irtibat bulunan davaların değişik mahkemelerin görev alanına girmesi halinde, davanın yüksek görevli mahkemede görüleceğinin düzenlendiği de anımsatılarak, bu sebeplerle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

Mahkemenin bu kararına Ankara Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz hakkı bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda iştirak halinde hareket ederek, delegelere menfaat karşılığı Özgür Özel lehine oy kullandırdıkları iddiasıyla Baki Aydöner, Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında iddianame düzenlemişti.

İddianamede, dava konusu kurultayda CHP Genel Başkanlığını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur", partiden ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "müşteki" olarak yer almıştı.

Kaynak: ANKA

Asliye Ceza Mahkemesi, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı Davası Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
23:12
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer
Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:42:45. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı Davası Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.