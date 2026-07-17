CHP Kurultayı Dosyası Yargıtay'a Gönderildi

(ANKARA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin dosya, 56 günlük sürecin ardından bugün Yargıtay'a gönderildi. Dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce incelenecek.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına ve iptaline, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da "karar kesinleşinceye kadar" tedbiren görev üstlenmelerine/ göreve iade edilmelerine hükmetmişti.

Hukuk Dairesi kararının temyiz edilmesi sonrası dosya bugün Yargıtay'a gönderildi.

Dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce yapılacak.