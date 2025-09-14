CHP Kurultayı İçin Mahkeme Kararı Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP Kurultayı İçin Mahkeme Kararı Bekleniyor

14.09.2025 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulut, CHP'nin kurultaylarının iptali davasının Türkiye'nin demokratik geleceği için kritik olduğunu belirtti.

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik yarın görülecek davaya ilişkin, "Yarın o mahkeme, Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir karar verecek. ya demokrasiden vazgeçişin kararı ya da hala Türkiye'de hukukun, yargının kırıntısı bile olsa var olduğunun göstergesi olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda (Anadolu Meydanı) düzenlediği "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Mitingin başlamasına bir saatten fazla kaldığını, meydanın neredeyse dolduğunu belirten Bulut, "Hatırlarsanız, 19 Mart darbesinde de Genel Başkanı'mız Saraçhane'ye gitti. Saraçhane'de binlerle sayılan insanlar gelmişti, O ilk günler; daha sonra milyonlara döndü. Ardından da şu an Türkiye'de her hafta iki tane en az iki tane miting yapan bir parti haline döndük. Bunun sebebi neydi? Vatandaşın reaksiyonu. O yüzden bizim mitingte 'Halkın iradesi, milletin iradesi' diye ifade ediyordum.

"Demokrasiye sahip çıkmak sadece bir sandıkla olmuyor, süreklilik istiyor"

Bugün de 2 Eylül'de İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandı. 15 Eylül'de de partiye Genel Merkez'e bu tartışmalar var. Aslında partinin sahibi nasıl üye ise bu seçimlerde de siyasetin karar vereni, patronu millet. Burada, bu alınan kararların hiçbirinin anlam taşımadığının göstergesi bu mitingler. Vatandaş buralara gelerek, aslında bu yapılanlara nasıl karşı olduğunu gösteriyor. Genel Başkanımız her mitingde diyor ya: 'Millet bizimle birlikte.' Millet bizimle birlikte. Anketler de bizimle birlikte. 31 Mart seçimlerinde birinci parti olarak yine bizimle birlikte. Her seferinde bunu gösteriyor. Çünkü darbeye karşı olmak, demokrasiye sahip çıkmak sadece bir sandıkla olmuyor, süreklilik istiyor. Bugün demokrasiye var olan desteği, var olan mücadeleyi göstermek adına bugün Tandoğan'dayız. Halkımızda buraya gelip bizlere bu mücadelemize destek verecekler."

"Yarın olumsuz bir karar alınırsa ülkenin geleceğine dair büyük bir zarar verilmiş olur"

Bulut, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik yarın görülecek davaya ilişkin, şöyle konuştu:

"Açıkçası son İstanbul kararıyla birlikte Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararla birlikte, böyle bir olumsuz bir karar çıkacağını beklemiyoruz. Hukuken zaten böyle bir kararın çıkması mümkün değil. Ancak böyle bir karar çıkması halinde hep söylüyoruz: bu, CHP'ye; bu, bugünkü yönetimine bir müdahale, bir operasyon değil; ülkenin demokrasisine, ülkenin geleceğine...

Yoksa CHP, bu badireleri çok yaşadı. Kurtuluş'un ve kuruluşun partisi CHP kapandı, yöneticileri, cezaevine atıldı. Bunları yaşadı ama her zaman var. Yalnız bugün bu yaşananlar, ülkenin ekonomisine ve ülkenin yurt dışı itibarına büyük zarar veriyor. Demokrasisine zarar veriyor. Yani o gün eğer öyle bir karar, olumsuz bir karar alınırsa ülkenin geleceğine dair büyük bir zarar verilmiş olur ve hasarı belki de çok uzun zaman sonra alınabilecek bir zarar verir. Böyle bir hasara hiç kimsenin hakkı yok. Burada yapılan operasyon, yarın o mahkeme Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir karar verecek. ya demokrasiden vazgeçişin kararı ya da hala Türkiye'de hukukun, yargının kırıntısı bile olsa var olduğunun göstergesi olacak."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı İçin Mahkeme Kararı Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 17:06:53. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı İçin Mahkeme Kararı Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.