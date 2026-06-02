CHP Kurultayı İmkansız

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Kurultayı'nın tedbir kararı nedeniyle yapılamayacağını vurgulayarak, "Henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın. İster Parti Meclisi'nden böyle bir karar alsın. İsterse şu anda Sayın Genel Başkanımız 'hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz' desin. Kurultayı toplayabilmek mümkün değil. Mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. İmzaları toplayan arkadaşlarımız da aslında bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyorlar" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Merkez'de yaptığı açıklamada, CHP MYK üyelerini kamuoyuna duyurdu. MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşurken, Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimleriyse doğrudan Kılıçdaroğlu'na bağlı çalışacak.

Bugün 18.00'de ilk MYK toplantısının da yapılacağını açıklayan Sarı, gazetecilerin sorusu üzerine birimlerin doğrudan Kılıçdaroğlu'na bağlı çalışacağını belirterek, "Burada üç kişi, dört kişi, beş kişi, altı kişi neyse bir kurul oluşacak. Bu kurula bir koordinatör atanabilir önümüzdeki günlerde. Ama kendisi o koordinatör arkadaşımız MYK üyesi olmayacak. Ama koordinatör olarak görev yapabilir. Atanmayabilir Sayın Genel Başkan'ın takdirlerinde. Doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı bir şekilde de çalışabilir" yanıtını verdi.

Geçmiş dönem MYK üyelerinin büyük bölümüne yeni MYK'da yer verilmediğini belirten Sarı, Parti Meclisi toplantısı içinse, "Parti Meclisi'nin toplanması kurallara bağlı onu MYK belirleyecek. Önümüzdeki günlerde toplanacak" ifadelerini kullandı.

SARI'DAN MECLİS'TEKİ SLOGANLARA YANIT

Bugün CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuştuğu CHP Grup Toplantısı'nda atılan sloganlara değinen Sarı, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı esnasında hiç yakışmayan, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler" dedi.

MYK üyelerinin sayısının geniş tutulduğunu belirten Sarı, "Burada birlikte çalışacağımız arkadaşları daha dar bir kadro yerine daha geniş bir kadroyla değerlendirmeyi daha uygun bulduk. Sebebi ise içinden geçtiğimiz olağanüstü bir dönem. Yani neticede Cumhuriyet Halk Partisi normal zamanlar yaşamıyor hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla biz kurul halinde daha çok arkadaşımızı sürecin içine katarak bir kollektif akılla ve bir ortak akılla yol yürümeyi uygun bulduk. Dolayısıyla bu çerçeve biraz herkesi sürecin içine katan ve herkesin fikrini alan bir çerçeve olarak oluştu. Dar bir çerçeve yerine, daha geniş bir çerçeve oldu. Sayın Genel Başkanımız çok daha fazla arkadaşımızla da çalışabilirdi. Daha önce yapılmış olan MYK'larla bir karşılaştırma yaptığımızda bunu bir geniş MYK olarak değerlendirebiliriz. Yani daha çok arkadaşı sürecin içine katan bir MYK gibi değerlendirebiliriz" ifadelerini kaydetti.

"TEDBİR VARKEN KURULTAY OLMAZ"

CHP Kurultayı için delegelerden toplanan imzalara ilişkin değerlendirmede bulunan Sarı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılırsın kurultay yapma şansı yok. Yani bildiğiniz üzere ilgili Bölge İdare Mahkemesi'ni vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar. ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın. İster Parti Meclisi'nden böyle bir karar alsın. İsterse şu anda Sayın Genel Başkanımız 'hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz' desin. Kurultay toplayabilmek mümkün değil. Mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. İmzaları toplayan arkadaşlarımız da aslında bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Biz elbette kendi partilerimize, kendi delegelerimize, kendi örgütümüze soracağız ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini önümüzdeki günlerde. Bu arkadaşlarımızla beraber de kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla beraber de oturup konuşacağız. Neticede hiç kimse bu parti, hepimizin partisi. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bu diyalog kapılarının sonuna kadar açık tutuyoruz. Mevcut veri durumu, burada bir veri durumu var çünkü bir hukuki durum var. Bu hukuki durumu esas alarak nasıl bir yol yürüyeceğimizi hep beraber karar vermek zorundayız. Ama 'biz bunu tanımıyoruz, bu hukuku tanımıyoruz' deyince bir yere varamıyoruz. Tanımıyoruz dediğimiz zaman o hukuk ortadan kalkmıyor. Biz bu süreçleri biliyorsunuz İstanbul'da da yaşadık. Dolayısıyla bu tür zorlamalara gerek yok. Biz arkadaşlarımızla diyalog içinde bu sorunu çözmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bir kurultay koymaya hazırız. Kapalı değiliz Cumhuriyet Halk Partisi olarak."

Haftaya salı günü CHP Grup toplantısında kimin konuşacağının sorulması üzerine Sarı, konuyu MYK'da değerlendireceklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde belki bir MYK daha yapılabilir gruptan önce. Onu hep beraber değerlendireceğiz. Sayın Genel Başkan'ın o konudaki kanaatlerini göreceğiz. Şu an için kesinleşmiş herhangi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Sarı, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Kemal Bey herkesle görüşür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şu anda Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla herkesle görüşür, herkesle konuşur. Bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Yani imza toplayanlar da bizim delegelerimiz. Orada grup toplantısını yapan da bizim arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz herkesle konuşuruz. Parti menfaatleri açısından yalnız bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. Hepimizin sorumluluğu. Yani bu hem Özgür Özel'in hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem bizlerin hepimizin ortak sorumluluğu. Yani siyasi rekabet olabilir. Ama partinin kurumsal kimliğine zarar verecek iş ve eylemlerden herkesin kaçınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu zeminde herkesle konuşacağız elbette, bir araya geleceğiz ve bir yol bulacağız" dedi.