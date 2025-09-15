CHP Kurultayı İptal Davası Dördüncü Duruşması Başladı - Son Dakika
CHP Kurultayı İptal Davası Dördüncü Duruşması Başladı

15.09.2025 10:14
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Dava, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından getirilen usulsüzlük iddialarını kapsıyor.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın, bir başka delege tarafından da "6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın yok hükmünde olduğunun tespiti, iptali ve tedbir kararının istenmesi" talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti.

Birleştirilen davaya, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası'ndaki duruşmaya, CHP'nin avukatları ile davacı avukatları katıldı.

Davaya katılan tarafların yoğun olması nedeniyle duruşma salonunun değiştirilmesi talep edildi. Hakim talebi reddetti. Feri müdahillerin avukatlarının kayıt altına alınmasıyla duruşma başladı. Hakim, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların dava dosyasına girdiğini bildirdi.

Hukukçu akademisyenler, Şule Özsoy Boyunsuz ve Kemal Gözler tarafından hazırlanan hukuki görüşlerinin dosyaya sunulduğu kaydedilirken, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında hukukçular Adem Sözüer ve Volkan Aslan tarafından hazırlanan uzman görüşünün de dosyaya sunulduğu belirtildi.

Davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen'in savunmasına geçildi.

Ne olmuştu?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Haziran 2025'teki duruşmada, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vermişti.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması Anayasa Mahkemesine taşınmış, Yüksek Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için AYM'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi başvuruyu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu reddetmesi durumunda duruşmanın 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00'da görülmesine de karar vermişti.

İstanbul'daki dosyalar talep edilmişti

Öte yandan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşma öncesinde, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyayı ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nden de CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler sebebiyle açılan ceza davasının dosyasını talep etti.

Kaynak: ANKA

Lütfü Savaş, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

09:59
