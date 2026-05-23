CHP Kurultayı'nda Gözaltılar

(İSTANBUL) Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 isimden 11'i tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. CHP İstanbul İl yöneticilerinden Melda Tanışman Tutan ile Hayati Kaya hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde 13 isim gözaltına alınmıştı. Arasında CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan'ın da bulunduğu 13 isim, öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan isimlerden 11'i tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilirken 2 isim hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol istendi. Adli kontrol istenen iki ismin CHP İstanbul İl yöneticilerinden Melda Tanışman Tutan ile Hayati Kaya olduğu öğrenildi.