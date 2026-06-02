Aydın'da CHP'li 10 Belediye Başkanından Ortak Açıklama: İlaçlama Çalışması Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da CHP'li 10 Belediye Başkanından Ortak Açıklama: İlaçlama Çalışması Başlıyor

02.06.2026 10:52  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da CHP'li 10 ilçe belediye başkanı, Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama yapmaması nedeniyle sivrisinek ve haşere sorununun halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, ilaçlama hizmetini kendilerinin yapacağını duyurdu.

(AYDIN)- Aydın'da CHP'li 10 ilçe belediye başkanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama görevini yerine getirmemesi nedeniyle sivrisinek ve haşare sorununun halk sağlığını tehdit eder hale geldiğini belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için ilaçlama hizmetinin kendileri tarafından yapılacağını duyurdu.

Aydın'da Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, kentteki ilaçlama sorununa ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere istilasıyla baş başa bırakılmasını kabul etmiyoruz! İlaçlama ile ilgili yetki ve sorumluluk Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde olmasına rağmen bu görevin yerine getirilmemiş olması halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale gelmiştir. Sivrisinek ve haşere istilasıyla vatandaşlarımızın hem sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu ihmalkarlığa seyirci kalamayacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yerine getirmediği ilaçlama hizmeti, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bu akşamdan itibaren Cumhuriyet Halk Partili 10 ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Halk sağlığı ihmale teslim edilemez."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Sağlık, Güncel, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da CHP'li 10 Belediye Başkanından Ortak Açıklama: İlaçlama Çalışması Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:34:47. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da CHP'li 10 Belediye Başkanından Ortak Açıklama: İlaçlama Çalışması Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.