CHP'li Adem'den Et Fiyatları Tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Adem'den Et Fiyatları Tepkisi

CHP\'li Adem\'den Et Fiyatları Tepkisi

Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarıyla ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi.

19.11.2024 15:20
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ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun "Et fiyatlarında artış olmadığı" yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin. Kalkın koltuklarınızdan, gelin beraber markete, kasaba, hale gidelim. Kendi gözlerinizle görün, halkın neyle karşı karşıya olduğunu anlayın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Adem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Et ve Süt Kurumu'nun, 'Kırmızı ette aşırı fiyat artışına yol açacak herhangi bir durum bulunmamaktadır' şeklindeki açıklaması tam anlamıyla güler misin, ağlar mısın dedirtecek türden. Bugün herkes biliyor ki et fiyatları son birkaç ayda hızla yükseldi. Marketlerde, kasaplarda halkın erişebileceği düzeyde et bulmak mümkün değil. Şimdi çıkmış, fiyat artışının olmadığını söylüyorlar. Bu açıklama, halkın gerçekleriyle dalga geçmektir."

"Halkın sırtından kalkın, üreticiye destek verin, maliyetleri düşürün"

"Bu kadar açık bir gerçek karşısında halka gerçekleri söylemek yerine, kendi beceriksizliğinizi saklamaya çalışıyorsunuz" diyen CHP'li Adem, şöyle devam etti:

"Et fiyatları artıyor, çünkü bu düzenin temeli yanlış. Hayvancılığı bitiren, üretimi yok eden, maliyetleri artıran sizlersiniz. Halk, ucuz ve erişilebilir et istiyor. Ancak siz, tabela kurumlarıyla halkı kandırmaya çalışıyorsunuz. Halkın sırtından kalkın, üreticiye destek verin, maliyetleri düşürün. Aksi halde bu kriz daha da derinleşecek, et fiyatları el yakmaya devam edecek."

"Et Fiyatlarını Siz Artırdınız"

Adem, Et ve Süt Kurumu yetkililerine ve AK Parti iktidarına şu soruları yöneltti:

"Siz değil misiniz yerli üreticiyi desteklemek yerine ithalat politikalarıyla üreticiyi bitiren? Süt fiyatlarını yeterince artırmayarak süt ineklerinin kesime gönderilmesine neden olan siz değil misiniz? Yem fiyatlarını yılbaşından bu yana yüzde 100 artırarak hayvancılığı sürdürülemez hale getiren kim? Hayvancılığı cazibesini yitiren bir sektör haline getirip, binlerce üreticinin işi bırakmasına neden olan kim? Bütün bu sorunların altında sizin yanlış politikalarınız yatıyor. Sonra çıkıp et fiyatlarının artışına yol açacak bir durum yok diyorsunuz. Hayırdır, kendi yaptıklarınızı unuttunuz mu?"

Kaynak: ANKA

Et ve Süt Kurumu, Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Adem'den Et Fiyatları Tepkisi - Son Dakika

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