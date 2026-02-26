CHP'li Adıgüzel'den Ramazan Genelgesine Tepki - Son Dakika
CHP'li Adıgüzel'den Ramazan Genelgesine Tepki

26.02.2026 16:36
Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesinin din ve vicdan özgürlüğüne baskı yaptığını belirtti.

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan genelgesini eleştirerek, uygulamanın çocukların ve ailelerin din ve vicdan özgürlüğü üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Adıgüzel, "Çocuklar okula aç gidiyor, beslenme çantaları boş; siz ramazan sofrasının resmini istiyorsunuz" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan genelgesine tepki gösterdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bu durumu şöyle ifade etmek lazım; ramazan sofrasının resmini isteyip boş beslenme çantasının resmini gözlerden kaçırma harekatıdır. Yıllardır bu işi zaten Sayın Erdoğan yapıyor. Bu işi de bir fırsatçılığa çevirerek siyaset adına ne kazanabilirim hesabı yapıyor. Siyaset adına okulları, küçücük yavruları dini konuları konuşarak bir yol almaya çalışmak acziyetliktir. Yusuf Tekin de daha önceden beri okullarda yaptığı bazı uygulamaları daha da derinleştirme ve yaygınlaştırma fırsatı elde etmiştir. Ramazan genelgesi üzerinden de Erdoğan'ı da arkasına alarak amaçlarına ulaşmak için fırsat yaratmıştır. Hem Sayın Erdoğan hem Yusuf Tekin bir 'gönüllülük' vurgusu yapıyor. Burada bir de gönüllü olmayan grup olacak, mesele de buradan başlıyor. Bahsettikleri yüzde 99 müslümanın içerisinde de İslamiyeti kendileri gibi yaşamayan bir toplum olduğunu bilmiyor gibi davranıyorlar. Bu gruba doğrudan bir ifşa olduğunu bilmiyor musunuz? Mesele oruç olduğu zaman evden ibadet resmi istemek, evde oruç tutmayanların neden tutmadığı da gündeme geliyor. Böyle bir aymazlık olabilir mi? İnsanların din ve vicdan hürriyeti üzerinde baskı yaratıyorsunuz."

"5 yaşındaki çocuğa bu eğer revaysa size de haydi haydi revadır"

Yusuf Tekin, ahlaktan bahsediyorsun sizin yaygınlaştırdığınız imam hatip okulları dahil deizm, ateizm zirve yaptı. Keza gençler uyuşturucu batağında. Ahlak diyorsanız sizin döneminizde olan bu olaylara bakacaksın önce. Çocuklar okula aç gidiyor, beslenme çantaları boş sen gidiyorsun ramazan sofrasının resmini istiyorsun. Profesör ve rektör olması bile yasalara uygun olmayan Milli Eğitim Bakanı çıkıp 'bu yasaldır' diyor. Yolda giden herhangi bir kişiye mezhebini sorabilir misin? Hastalıklarını sorabilir misin? Kullandığı ilaçları sorabilir misin? Soramazsın. Bu bireysel özgürlük alanıdır. Ama sen el kadar bebelerin bununla ilgili, aileleriyle ilgili bu bilgileri afişe etmelerini, bir belgeye dökmelerini ve sana bunu sınıfta sunum yapmasını istiyorsun. Olacak iş değil.

Ben de buradan bir çağrı yapıyorum; Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık çalışanlarının ve Saray çalışanlarının tamamından ramazanla ilgili kendileri ve ailelerinin kimlerin oruç tutup tutmadığı, kimlerin namaz kılıp kılmadığı ve evdeki ibadetlerle ilgili aynı çerçevede beyanda bulunsunlar. Çetele tutup kamuoyuna bunu açıklasınlar. E şimdi 'olur mu canım' demeyin, 5 yaşındaki çocuğa bu eğer revaysa size de haydi haydi revadır. Buyrun önce siz yapın. Bu bireysel özgürlük alanına nasıl taştığınızı anlatmak için verdiğimiz bir örnek. Bu genelgenin amacı, ramazan sofrasının resmini isteyerek çocukların boş beslenme çantasının resmini toplumdan gizlemeye çalışmaktır."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Adıgüzel, Güncel, Son Dakika

