CHP\'li Akay\'dan Cumhurbaşkanlığı Koruma Harcamalarına Tepki: "Vatandaşlarımız Sefaleti Yaşarken Bu Bütçe Asla Kabul Edilemez"

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(ANKARA)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2025 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı koruma harcamalarının için 2 milyar 872 milyon 860 bin harcama öngörüldüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanlığının koruma gideri bir yılda 292 bin 828 emekli maaşını, 168 bin 971 asgari ücretlinin maaşını yutacak. Vatandaşlarımız sefaleti yaşarken, yoksulluğu iliklerine kadar hissederken Cumhurbaşkanı'nın yoksullaştırdığı vatandaşlarımızdan korunmak için koruma ordusu için harcadığı bu bütçe asla kabul edilemez" dedi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, 2018 yılından bu yana, Cumhurbaşkanlığı koruma harcamalarında yapılan artışa dikkat çekti. Akay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için 2018 yılında 122 milyon 912 bin lira harcandığını, 2025 yılında ise 2 milyar 872 milyon 860 bin lira harcama öngörüldüğünü vurguladı. Akaya, Cumhurbaşkanı koruma giderlerinin 7 yılda yüzde 2 bin 37 oranında arttığını açıkladı.

Cumhurbaşkanını koruma için 3 milyara yakın para harcanacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan Emniyet Genel Müdürlüğü bütçe teklifinde yer alan bilgileri paylaşan Milletvekili Akay, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütçe ödenek cetvelinden alınan resmi verilere göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Bakanlığı 2018 yılında 122 milyon 912 bin lira harcama yaparken bu rakam 2024 yılında 1 milyar 827 milyon 977 bin liraya, 2025 yılında ise 2 milyar 872 milyon 860 bin liraya çıkarılacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı koruma harcamaları 7 yılda 2 bin 237 arttı

Cumhurbaşkanlığı koruma giderlerinde yaşanan artışa tepki gösteren Cevdet Akay, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütçe ödenek cetvelinden alınan resmi verilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma harcamaları, 2018 yılından bu yana yüzde bin 387 oranında artarken, 2025 yılında yapılan artışla yüzde 2 bin 237 oranında yani 23,4 kat artacak. Sanıyoruz ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan vatandaşlarımızın çektiği çileyi görmemek için koruma ordusuyla geziyor, kendisine adeta etten duvar örüyor. Milletimizi açlığa ve yoksulluğa mahküm eden de tam olarak budur, vatandaştan kopma" ifadelerini kullandı.

"Harcadığı bu bütçe asla kabul edilemez"

Akay, şöyle devam etti:

"Vatandaşın gelirinde yaşanan kayıpları görmezden gelen ve sırtındaki vergi yükünü artıran Ak Parti, vatandaşlarımızdan toplanan vergilerden oluşturduğu bütçeyi, vatandaşın ocağındaki çorba kaynasın diye değil kendi sefası için harcıyor. Bu bütçeyle aylık 19 bin 152 kişinin emekli maaşı, 14 bin 85 asgari ücretlinin aylık ücreti ödenirdi. Cumhurbaşkanlığının koruma gideri bir yılda 292 bin 828 emekli maaşını, 168 bin 971 asgari ücretlinin yutacak. Vatandaşlarımız sefaleti yaşarken, yoksulluğu iliklerine kadar hissederken Cumhurbaşkanı'nın yoksullaştırdığı vatandaşlarımızdan korunmak için koruma ordusu için harcadığı bu bütçe asla kabul edilemez."