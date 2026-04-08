CHP'li Akay, Tanju Özcan ve İsmail Arı'yı Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Akay, "Hukukun zedelendiği, adalet duygusunun yara aldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu tablo karşısında susmayacağız, geri adım atmayacağız. Dayanışmamızı büyüterek; adaletin, demokrasinin ve basın özgürlüğünün yeniden hakim olduğu bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akay, şunları kaydetti:

"Hukukun zedelendiği, adalet duygusunun yara aldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu tablo karşısında susmayacağız, geri adım atmayacağız. Manisa Milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte Sincan Cezaevi'nde, Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret ettik. Dayanışmamızı büyüterek; adaletin, demokrasinin ve basın özgürlüğünün yeniden hakim olduğu bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz."