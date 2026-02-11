CHP'li Akdoğan: "Resul Emrah Şahan Artık Tahliye Edilmelidir"

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 'Kent Uzlaşısı' davasından tahliye olan ancak İBB davasından tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek, "'Kent Uzlaşısı'ndan herkesin tutukluluk halinin sonuna gelindiğine göre Emrah Şahan da artık tahliye edilmelidir. İBB soruşturmasının içi, iddianamesinin içi tümüyle boştur evet ama Emrah Şahan da 6 ay sonra bu işin içine dahil edilmiştir. Vicdanı olan, merhameti olan, hukuk anlayışı olan herkesi bu çağrıya kulak vermeye davet ediyorum" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 'Kent Uzlaşısı' davasından tahliye olan tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB davasına 6 ay önce dahil edildiğini belirterek, "Resul Emrah Şahan 19 Mart günü sabah şafak operasyonu ile alındığında 'Kent Uzlaşısı' nedeniyle alınmıştı. Fakat süreç gelişti, terörsüz Türkiye meselesi konuşuldu ve o zaman birileri dedi ki 'Kent Uzlaşısı'ndan tahliyeler olacak'. Bugün daha önceden planlanmıştı. 'Kent Uzlaşısı'ndan tahliyeler olursa ve 'Kent Uzlaşısı'ndan cezaevinden çıkarsa cezaevinde mutlaka kalmaya devam etsin diye İBB soruşturmasının bir parçası yapıldı" dedi.

"Ne oldu ki 6 ay sonra Emrah Şahan Kent Uzlaşısı ile birlikte İBB soruşturmasının içine dahil edildi?"

Şahan'ın 6 ay boyunca İBB soruşturması ile anılmadan tutuklu kaldığını hatırlatan Akdoğan, şunları kaydetti:

"Ne oldu ki 6 ay sonra Emrah Şahan, 'Kent Uzlaşısı' ile birlikte İBB soruşturmasının içine dahil edildi? İşte mesele tam da bugündü. Bu tahliyelerin olacağı gün Emrah Şahan içeride kalmalıydı. O nedenle İBB soruşturmasına bağlanmalıydı. Şimdi 'Kent Uzlaşısı'ndan herkesin tutukluluk halinin sonuna gelindiğine göre Emrah Şahan da artık tahliye edilmelidir. İBB soruşturmasının içi, iddianamesinin içi tümüyle boştur evet ama Emrah Şahan da 6 ay sonra bu işin içine dahil edilmiştir. Vicdanı olan, merhameti olan, hukuk anlayışı olan herkesi bu çağrıya kulak vermeye davet ediyorum."