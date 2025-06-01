CHP'li Alp'ten İnfaz Düzenlemesine Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Alp'ten İnfaz Düzenlemesine Eleştiri

Haberin Videosunu İzleyin
01.06.2025 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Alp\'ten İnfaz Düzenlemesine Eleştiri
Haber Videosu

CHP'li İnan Akgün Alp, infaz düzenlemesini Anayasa'ya aykırı ve adil bulmadığını belirtti.

(ANKARA) - TBMM Adalet Komisyonu Üyesi CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, infazla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili "İnfaz düzenlemesi adil değil, Anayasa'ya aykırı maddeler içeriyor" dedi.

CHP Kars Milletvekili Alp, Adalet Komisyonu'ndan geçen infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teklifi eleştiren Alp, şunları kaydetti:

"Ülkemizde artık kararlar mahkemelerde değil, televizyon tartışmalarında şekilleniyor. Sipariş kararlar bir vakıadır, bu da hepimizi üzmektedir. Bizim ilkesel tutumumuz, ayrımcı ve geçici çözümler yerine insan onuruna yaraşır bir infaz rejimidir. Ancak getirilen teklif siyasi mahpusları yine kapsam dışında bırakıyor. Bu, hukuka aykırıdır."

Özellikle teklifin 20'nci maddesinde yer alan "toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike" ifadesine dikkat çeken Alp, bu maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı. İnan Akgün Alp, şöyle devam etti:

"Bir kişinin sağlık durumu dışında hiçbir kısıt olmamalı, toplum güvenliği adı altında subjektif değerlendirmeler yapılmamalı. Hiç kimse Türkiye'de herkesin adil yargılandığını iddia edemez. Yaşın yanında kuru da yandı. Şimdi görevimiz, bu haksızlıkları telafi edecek adil bir infaz rejimi kurmaktır."

Teklifte, otoriter uygulamalara hizmet eden birçok madde bulunduğunu belirten Alp, Anayasa'ya aykırılık taşıyan 16, 17, 18, 20, 24 ve 25'inci maddeleri detaylı şekilde ele alacaklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin barışını sağlamak için cesur reformlara ihtiyacımız var. Bizler bu ülkenin evlatları olarak bu sürece katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

tbmm adalet komisyonu, İnan Akgün Alp, Milletvekili, Politika, Güncel, Yargı, Hukuk, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Alp'ten İnfaz Düzenlemesine Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

14:49
Savaşı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul’da başladı
Savaşı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da başladı
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
11:33
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti Genç kız “Baba gidelim“ diye yalvardı
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
11:10
Böyle bir ölüm şekli yok Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
10:50
Metin Gürcan’a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:07:46. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Alp'ten İnfaz Düzenlemesine Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.