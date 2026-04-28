CHP'li Arslan: Kamu varlıkları adım adım özelleştiriliyor

28.04.2026 11:02
CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 2026'nın ilk dört ayında sağlık ve askeri alanlarda 186 taşınmazın özelleştirme kapsamına alındığını belirterek, sürecin genişlediğini söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 2026 yılının ilk dört ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kamu taşınmazlarının özelleştirme kapsamına alındığını belirtti. Arslan, sağlık alanlarında 44 ilde 126 taşınmaz (2.319.904 m²), askeri taşınmazlarda ise 17 ilde 60 taşınmaz (8.665.594 m²) olmak üzere toplam 61 ilde 186 taşınmazın yaklaşık 11 milyon m² alanı kapsadığını açıkladı.

Arslan, özelleştirme yöntemleri arasında satış, kiralama, gelir ortaklığı ve işletme hakkı devri olduğunu vurgulayarak, "Bu tablo parçalı değil, adım adım genişleyen bir programı işaret ediyor" dedi. Öne çıkan alanlar arasında İstanbul Başakşehir'de askeri kışla, Aydın Didim'de geniş araziler, Kocaeli'de lojman yerleşkeleri, Malatya'da askeri alanlar ve Kayseri'de binalar yer alıyor.

Arslan, sürecin sadece mülkiyet devri olmadığını, Özelleştirme İdaresi'ne devredilen tasarruf yetkisiyle bu alanların kullanım kararlarının değiştirilebileceğini belirtti. Ekonomik krizin faturasının yurttaşa ödetildiğini, çözümün ise kamu varlıklarının özelleştirilmesinde arandığını söyledi. "Bu iktidarın verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Çözüm sandıktır" ifadelerini kullandı. Arslan, askeri taşınmazların detaylı listesini kamuoyuyla paylaştı.

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
10:49
İsimler bomba Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
