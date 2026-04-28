CHP'li Arslan: Kamu varlıkları adım adım özelleştiriliyor

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 2026 yılının ilk dört ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kamu taşınmazlarının özelleştirme kapsamına alındığını belirtti. Arslan, sağlık alanlarında 44 ilde 126 taşınmaz (2.319.904 m²), askeri taşınmazlarda ise 17 ilde 60 taşınmaz (8.665.594 m²) olmak üzere toplam 61 ilde 186 taşınmazın yaklaşık 11 milyon m² alanı kapsadığını açıkladı.

Arslan, özelleştirme yöntemleri arasında satış, kiralama, gelir ortaklığı ve işletme hakkı devri olduğunu vurgulayarak, "Bu tablo parçalı değil, adım adım genişleyen bir programı işaret ediyor" dedi. Öne çıkan alanlar arasında İstanbul Başakşehir'de askeri kışla, Aydın Didim'de geniş araziler, Kocaeli'de lojman yerleşkeleri, Malatya'da askeri alanlar ve Kayseri'de binalar yer alıyor.

Arslan, sürecin sadece mülkiyet devri olmadığını, Özelleştirme İdaresi'ne devredilen tasarruf yetkisiyle bu alanların kullanım kararlarının değiştirilebileceğini belirtti. Ekonomik krizin faturasının yurttaşa ödetildiğini, çözümün ise kamu varlıklarının özelleştirilmesinde arandığını söyledi. "Bu iktidarın verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Çözüm sandıktır" ifadelerini kullandı. Arslan, askeri taşınmazların detaylı listesini kamuoyuyla paylaştı.