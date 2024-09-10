CHP'li Ateş: Sanayi Üretimi Düşüyor, Büyüme Hayal - Son Dakika
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CHP'li Ateş: Sanayi Üretimi Düşüyor, Büyüme Hayal

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, temmuz ayı sanayi üretimi verilerini yorumlayarak, Erdoğan'ın enflasyonu düşürerek büyüme hedefinin geçerliliğini yitirdiğini belirtti. Sanayi üretiminin yıllık %3,9 azaldığını ve imalat sanayiinde %5,1'lik düşüş olduğunu ifade eden Ateş, yüksek faiz politikalarının sanayi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Bu durum, ülkenin üretim gücünü zayıflatarak işsizlik oranlarının artmasına neden oluyor.

10.09.2024 13:00
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Ateş, "Erdoğan'ın 'enflasyonu düşürerek büyüme' iddiası, sahada iflasların ve üretim kayıplarının yaşandığı bir ortamda geçerliliğini yitiriyor. Sanayi üretiminin düştüğü bir ortamda nasıl bir büyüme sağlanacak? Mehmet Şimşek sanayi sektörünün selasını okuyor. İmalat sanayiinde yüzde 5,1'lik ciddi daralma çok can sıkıcı" dedi.

CHP'li Ateş, sanayi üretiminde sorunların her geçen gün artarak katlandığını söyledi. Son açıklanan Sanayi Üretim Endeksi verilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek" söylemiyle çeliştiğine dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:

"2024 yılı temmuz ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,9 oranında azalmış durumda. Bu veriler, Mehmet Şimşek'in yüksek faize dayalı dezenflasyon programının sanayi sektörünü ağır şekilde vurduğunu gösteriyor. Enflasyonu düşürme hedefi, üretim gücünü yok ederek nasıl bir büyüme sağlayacak? Bu sorunun cevabı hala belirsiz.

Sanayi alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi endeksinin yüzde 5,1 gibi ciddi bir oranda düştüğü görülüyor. Bu, ülkenin üretici gücünün darbe aldığının ve Erdoğan'ın dile getirdiği 'büyüme' vaadinin sanayi için bir hayalden ibaret olduğunun en net göstergesidir. Üretim durma noktasına gelirken, ihracat odaklı büyüme hedefleri de gerçekleşmesi zor hedefler haline geliyor.

"İmalat sektöründe alarm zilleri çalıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dezenflasyon sürecinde büyüme vaat ederken, madencilik sektörü yüzde 3,3'lük sınırlı bir artış gösterse de, imalat gibi stratejik sektörlerdeki yüzde 5,1'lik düşüş görmezden gelinemez. Ayrıca, elektrik, gaz ve iklimlendirme üretimi yüzde 8,2 oranında artış gösterirken, bu artış sanayi üretimindeki genel çöküşü örtmekten uzak. İmalat sektöründe alarm zilleri çalıyor.

Mehmet Şimşek'in yüksek faiz politikaları, üretim maliyetlerini artırarak üreticilerin krediye erişimini zorlaştırdı ve sanayinin belini büktü. Üretimle beraber istihdam da geriliyor, işsizlik oranları hızla yükseliyor. Faiz artırarak enflasyonu düşürmeye çalışırken, üretimi ve sanayiyi feda etmek, ülke ekonomisinin geleceğini tehlikeye atıyor."

Kaynak: ANKA

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