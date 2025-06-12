CHP'li Avukattan Yeni Akit Gazetesi Yöneticilerine Suç Duyurusu - Son Dakika
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CHP'li Avukattan Yeni Akit Gazetesi Yöneticilerine Suç Duyurusu

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12.06.2025 12:45  Güncelleme: 12:51
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CHP\'li Avukattan Yeni Akit Gazetesi Yöneticilerine Suç Duyurusu
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CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yeni Akit gazetesi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünalmış, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarıyla ilgili olarak dilekçesini Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

(ANKARA) - CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı avukat Niyazi Ünalmış, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say ve Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Halil Kışlacık hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'li avukat Niyazi Ünalmış, Zekeriya Say ve Halil Kışlacık hakkında, "hakaret", "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Çok sayıda takipçisi olan ve toplumda bilinirliliği olan şüphelilerin, herkesin kolayca ulaşabileceği bir sosyal medya mecrasında ve internet sitesinde, gündemde olan konuda yazmış olduğu mesajlar, atmış oldukları tahrik edici ve dini değerleri aşağılayıcı başlıklar, toplumun bir bölümünü açıkça tahrik etmiş, birçok kişi bu mesajla ilgili yeni mesajlar atmış ve halk bu mesajlar üzerinden kutuplaşarak yeni suçların işlenilmesine sebebiyet vermişler ve ölünün hatırasına alenen sosyal medya mecrasında hakaret etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

"Vicdan sahibi hakim savcıların görevinin gereklerini yerine getirmelerini bekliyoruz"

Yeni Akit gazetesi yöneticilerinin cezalandırılmalarını talep eden Ünalmış, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'yi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in önce yaralanmasın sonrasında vefatı sonrasında kağıt israfı Akit gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemiştim, kamuoyuna duyurmuştum. Bugün itibarıyla bu suç duyurusunu gerçekleştirdim. 'Bunlar nasıl insan' demiyorum çünkü bunlar insan olamazlar. İlk kazanın gerçekleştiği gün 'çarpıldı' diye haber yaptılar.

Bunlar insan değil. Devamında 'müfteri p......' diye karikatür yayınladılar. Çok özür diliyorum sizlerden. Bu cümleleri kurdular. Biz ağzımıza almaya utandığımız cümleleri bunlar gazeteden yayınladılar. Bunlar kağıt israfı, bunlar insan artığı olamaz. Dolayısıyla biz verdiğimiz söz doğrultusunda bugün suç duyurumuzu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptık. Artık vicdan sahibi hakim savcıların görevinin gereklerini yerine getirmelerini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Avukattan Yeni Akit Gazetesi Yöneticilerine Suç Duyurusu - Son Dakika

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