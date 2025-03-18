CHP'li Aykut Kaya'dan İmamoğlu'nun Diploması İptaline Tepki

(TBMM) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin, "Yapılan bu yanlış hesaba karşı en güçlü cevabı, CHP'nin üyeleri 23 Mart'ta iradeleriyle vereceklerdir. Milletimizin vicdanın bugünden mahkum olan bu kararın da en kısa sürede idari yargıdan döneceğine inanıyorum. Milletimiz her daim haktan, adaletten yanadır. Milletimiz Ekrem Başkan'a sahip çıkacaktır" dedi.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. CHP Antalya Milletvekili İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin ANKA'ya yaptığı açıklamada, "Geçmişte siyasette benzer yöntemlere başvuranlar hem tarih önünde hem de milletimizin vicdanı önünde mahkum olmuşlardır" dedi. Kaya, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce aldığı diplomanın iptal edilmesi, sadece bir belgeye değil, milletin iradesine uzanan bir müdahaledir. Milletimiz bilmektedir ki bu kadar hukukun değil, siyasi bir baskının ürünüdür. Ama herkes bilsin ki milletimizin verdiği diplomayı da yetkiyi de hiçbir kurul iptal edemez. Geçmişte siyasette benzer yöntemlere başvuranlar hem tarih önünde hem de milletimizin vicdanı önünde mahkum olmuşlardır. Lakin üzücü olan tarihte benzer engellemelere maruz kalanlar, bugün siyasi rakiplerine yaşadıklarını misliyle yaşatma gayretindeler. Milletimizin iradesi, yasakçı her gayretten üstündür. Yapılan bu yanlış hesaba karşı en güçlü cevabı, CHP'nin üyeleri 23 Mart'ta iradeleriyle vereceklerdir. Milletimizin vicdanın bugünden mahkum olan bu kararın da en kısa sürede idari yargıdan döneceğine inanıyorum. Milletimiz her daim haktan, adaletten yanadır. Milletimiz Ekrem Başkan'a sahip çıkacaktır."