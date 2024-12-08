CHP'li Bakırlıoğlu Manisa'da Pazar Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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CHP'li Bakırlıoğlu Manisa'da Pazar Ziyareti Yaptı

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Vatandaşlar, yüksek emekli maaşlarına rağmen geçim sıkıntısı çektiğini belirtti. Çözüm erken seçim.

08.12.2024 13:26
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'da pazarda vatandaşların sorunlarını dinledi. 14 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir vatandaş, "Emekliyiz ama açız, aç" dedi. Bir başka vatandaş ise "Şu pazar arabasını bin 500 liraya doldurdum. Ayda 12 bin 500 lira maaş alıyorum. O ne kadar para alıyor? Bizden artısı ne? Biz onu bizim paramızı pul etsin diye mi reis seçtik" diye sordu.

CHP'li Bakırlıoğlu ve beraberindeki partililerle dün Manisa Alaybey ve Laleli semt pazarlarında vatandaşların sorunlarını dinledi. 14 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir vatandaş, "Emekliyiz ama açız, aç. Damadımın evi yok. Mecbur 6-7 bin lira ona veriyorum. Damadım 20 bin lira maaş alıyor, 12 bin lira kira veriyor. Hadi geçinsin bunlar. Biz de yarı aç yarı tok geçiniyoruz" diye konuştu.

"Aldığımız maaşlar olduğu gibi gidiyor"

12 bin 500 lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir kadın da "Her şey çok pahalı, Allah herkese yardım etsin" dedi. SGK emeklisi bir başka kadın ise "Aldığımız maaşlar olduğu gibi gidiyor. Daha fazla almam gerektiği yerde çok aşağıda kaldı" diye yakındı. Bakırlıoğlu, "2016 yılında emekli olduğunuzda aldığınız emekli maaşı asgari ücretin üzerindeydi şu an da maaşlar böyle giderse daha aşağıda" dediği sırada SGK emeklisi kadın "Uçurum daha da açıldı" şeklinde konuştu. Bakırlıoğlu, "Size muhtemelen yılbaşından sonra yüzde 16 zam yapacaklar. 14 bin lira alıyorsanız 16 bin lira olacak" dedi.

"Geçinemiyoruz"

Bir başka vatandaş, "12 bin 500 lira maaş alıyorum. Ev sahibi 15 bin lira kira istiyor. Ekonomi de ortam belli... Geçinemiyoruz" diye tepkisini dile getirdi. Bir kadın da Bakırlıoğlu'na, "Emekliyiz, yetmiyor, kiralar pahalı" diye dert yakındı.

Bir başka vatandaş ise "Dayanacak gibi değil. Şu pazar arabasını bin 500 liraya doldurdum. Ayda 12 bin 500 lira maaş alıyorum. O ne kadar para alıyor? Bizden artısı ne? Biz onu bizim paramızı pul etsin diye mi reis seçtik" diye sordu.

"Vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmenin çözümü erken seçimdir"

Bakırlıoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Günlük değil, öğünlük geçim derdi. Manisa semt pazarını ziyaret ederek esnafımızın ve hemşehrilerimizin sorunları ve beklentilerini dinledik, çözüm önerilerimizi paylaştık. Alım gücü düşük. Tezgahlarda 1 kilo yerine 'yarım kilo' etiket olmasına rağmen vatandaş taneyle alıyor. Ne alan memnun, ne satan. Vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmenin çözümü erken seçimdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Bakırlıoğlu Manisa'da Pazar Ziyareti Yaptı - Son Dakika

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