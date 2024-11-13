CHP'li Başarır, Cengiz Holding'in Çanakkale Bayramiç'Teki Hacıbekirler Köyü Şantiye Alanına Ziyaret Etti

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(ÇANAKKALE) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cengiz Holding'in Çanakkale Bayramiç'teki Hacıbekirler köyü yakınlarında açmak istediği maden projesi kapsamında, devlet ormanında ağaç kesimine başlaması üzerine şantiye alanında direnen bölge halkına destek ziyaretinde bulundu. Başarır, "86 milyona CHP olarak, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, muhtarlarımızı, çevreciler sesleniyoruz; Erdoğan bu beş şirkete ortak ama artık 86 milyon Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yanlışlarına ortak olmasın. Bu ülkede sandık seçim gelsin. Günden güne kemirdiler bizi. Soframızı, paramızı, tarlamızı, ormanımızı yaylarımızı kemirdiler" dedi.

CHP'li Başarır ve beraberindeki heyet, Cengiz Holding'in Çanakkale Bayramiç'teki Hacıbekirler köyü yakınlarında açmak istediği maden projesi kapsamında, devlet ormanında ağaç kesimine başlaması üzerine şantiye alanında direnen bölge halkına destek ziyaretinde bulundu. Başarır, yargı süreci devam etmesine rağmen tesislerini hızla tamamlayan ve geçen hafta ormanda yoğun ağaç kesimine başlanmasına tepki göstererdi.

Şantiye girişindeki eyleme Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, Ezine İlçe Başkanı Özkan Mercan, PM Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Can Atılgan'ın yanı sıra Kadın ve Gençlik Kollarıyla Çevre Örgütlerinin katıldı. Başarır, yaptığı açıklamada bölge halkının susuz kalacağını belirterek, şu ifadelerde bulundu:

"Kazdağları'ndan 1 milyon ağaç da odun olacak"

"İktidarın alışkanlık haline getirdiği, doğa katliamlarından birini bu güzel topraklarda yaşıyoruz. Bu gördüğünüz alan ve devamı 60 bin dönüm. 1 milyonun üzerinde ağaç kesilecek, kesilmeye başlandı. Düne kadar burası ormandı, bugün Mehmet Cengiz'in şantiyesi. Beştepe kadar var. Burada beyefendi maden arayacak. Ağaçları kesiyor. Yerin üzerindeki 1 metre toprağı kaldıracak. İki tane nehir var burada; Menderes ve Kocabaş, onların yakınlarına göletler yapacak. Önce 4 tane köyümüz, sonra 60 köy susuz kalacak. Kazdağları'ndan 1 milyon ağaç da odun olacak. Buna karşı hep beraber direnelim.

"Artık hiç şüphem yok sen bunlarla ortaksın"

Üzülerek görüyorum ki, bugün Türkiye'de bir şey çok fazla, odun. Bir; Türkiye'nin her yerinden kesilen ağaçlardan yapılan odunlar, bir de Ankara'da bu kararı alıp doğayı katleden imza atan odunlar. Bunlardan kurtulmalıyız, hep beraber bunu yapmalıyız. Gelinen nokta utanç verici. Dereleri, yaylaları, denizleri, ormanları, tarım alanlarını katleden bir zihniyet var. Buradan Ankara'ya soruyorum; neden madenlerimizi, yerin altındaki değerleri ve yerin üstündeki değerleri bu beş şirkete peşkeş çekiyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Bu madenlerden doğru düzgün para almıyorsun, bu adamlardan vergi almıyorsun, bu adamlardan sigorta ücretlerini almıyorsun ama madenleri, dereleri, denizi arazileri bunlara veriyorsun. Artık hiç şüphem yok sen bunlarla ortaksın.

"86 milyon Erdoğan'ın yanlışlarına ortak olmasın"

86 milyona Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekillerimiz il başkanlarımız muhtarlarımızı çevreciler sesleniyoruz; Erdoğan bu beş şirkete ortak ama artık 86 milyon Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yanlışlarına ortak olmasın. Bu ülkede sandık seçim gelsin. Günden güne kemirdiler bizi. Soframızı, paramızı, tarlamızı, ormanımızı yaylarımızı kemirdiler. Soruyorum; bu topraklarda yaşayan köylülere günlük 2 bin 500 lira veriyorlar ormanı kestiriyorlar. 'Niye kesiyorsun kardeşim' dedim, 'kendi doğanın cenazesini kaldırıyorsun' dedim. 'İcradayım, banka icraya verdi beni' dedi. İşte Erdoğan'ın yarattığı sistem bu, kendi çiftçisini köylüsünü borçlandırıp icraya veriyor, Cengiz vasıtasıyla ona günde 2 bin 500 lira verip kendi ormanını kestiriyor. Biz, direneceğiz. Burada 60 bin dönüm orman talan ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 milletvekili bir yere giderken bir yer katlediliyor. Tüm Türkiye'yi buraya, Kazdağları'na davet ediyoruz. Gelin direnelim, bu ahlaksızlığa hep beraber son verelim. Son söz; bakın burada 1951'de fidelerini dikmiş 86 yaşındaki teyzemiz bu topraklarda direniyorsa, haydi 86 milyon Çanakkale'ye Kazdağları'na diyorum."