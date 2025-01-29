CHP'li Başarır'dan Bahçeli'ye Sert Yanıt

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(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim!" konuşmasına "Senin sokağa çıkacak yüzün yok. Biz sokaklarda, meydanlarda olacağız. Biz sizden korkmayacağız. Bizi bitiremezsiniz çünkü bizim arkamızda halk var." yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz'un tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine tepki gösterdi.

Başarır, Çağlayan Adliyesi önünde ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün üç gazeteci tutuklanmak isteniyor. Suçu olmayan, mesleğini yapan bu gazeteciler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kalemini kiraya vermeyen insanlar bunlar. Siyasetçiler, belediye başkanları, genel başkanlari gazeteciler... Türkiye'yi bu hale getirdiler. Herhalde korkacağımızı, sineceğimizi sanıyorlar. Biz korkmayacağız. Devlet Bahçeli, 'sokağa çıksınlar da göreyim' dedi. Göremezsin ki, çünkü sokağa çıkacak yüzün yok. Biz sokaklarda, meydanlarda olacağız. Biz sizden korkmayacağız. Bizi bitiremezsiniz çünkü bizim arkamızda halk var. Biz şu binaya güvenmiyoruz (Çağlayan Adliyesi binasını göstererek). 86 milyonun bu binaya, adalete güvenmesi gerekiyor ama sadece tek adam güveniyor. Tek adam, arkasına bu binayı alarak siyaseti dizayn etmek istiyor. Pişman olacak ve yenilecek. Cuma günü de Ekrem İmamoğlu buraya ifade vermeye gelecek. Ben 86 milyona sesleniyorum, bu ülkeyi yargı kıskacına bu iktidara teslim etmeyelim. Seçime gidelim ve ülkemizi bu zalimlerden kurtaralım."