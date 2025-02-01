CHP'li Başarır'dan TSK İhraçlarına Tepki - Son Dakika
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CHP'li Başarır'dan TSK İhraçlarına Tepki

CHP'li Ali Mahir Başarır, teğmen ve komutanların ihraç kararını eleştirdi, Atatürk düşmanlığını vurguladı.

01.02.2025 12:45
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beş teğmen ve üç komutanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın "Disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyecek" açıklamasına tepki gösterdi. Başarır, "Tarikatlara katılıp zikir çekmek, sarıklarla poz vermek disiplinsizlik değil ama Mustafa Kemal'in askeriyim demek mi disiplinsizlik? Teğmenini Başkomutan Atatürk düşmanlarına teslim eden, disiplinsizlik adında onları TSK'dan çıkaranlardan komutan olmaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin TSK'dan ihraç kararını ve bu kararı duyuran Milli Savunma Bakanlığı'nın "Disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyecek" açıklamasını eleştirdi. Başarır, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Darbecilerin eline düşeni bakan yaptınız"

"Şu an bu Meclis'in Milli Savunma Komisyonu Başkanı kim? 15 Temmuz'da darbeciler tarafından esir alınan bir adam. Kim bu adam? Genel Başkanımızın dediği gibi, kendi silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adam. Peki, o gün onun yerinde olan bugünkü adam kim? Teğmenlerini, 2-3 çapulcunun, Atatürk düşmanının lafına itaat ederek teslim eden bir adam. Genelkurmay Başkanı 15 Temmuz'da darbecilerin eline esir düştü, disiplin bozulmadı da, adamı getirdiniz Milli Savunma Bakanı yaptınız, sonra komisyon başkanı yaptınız, Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen teğmenler mi disiplini bozdu? Utanmazlar.

Sizin tek derdiniz, Atatürk düşmanlığı. Teğmenini Başkomutan Atatürk düşmanlarına teslim eden, disiplinsizlik adında onları Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkaranlardan komutan olmaz, asker olmaz. Siz belki o genç teğmenlerin ve 3 komutanın omzundan rütbeleri alabilirsiniz ama bu milletin ruhundan ve göğsünden onların rütbesini silemezsiniz. Gerekçeli karar çıktığında hukuki boyutuna da bakacağız ama bunları da gözardı edemeyiz.

"Kahraman üç komutan unutulmamalı"

Alay Komutanı Yardımcısı Albay Alper Topsakal, Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu, Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk. Bu üç komutanın siyasete bulaşmadan astlarını nasıl koruduğu, nasıl silah arkadaşlarını satmadıkları vurgulanmalı. 25-30 yıl dağlarda, havada, suda, karada nasıl canlarını öne sürdükleri anlatılmalı. Anadolu'dan yetişmiş, Mustafa Kemal'le tanışmış gençlere nasıl inandıracaksın sen şimdi buranın bir ocak, yuva olduğuna. Ayrıca tarikatlara katılıp zikir çekmek disiplinsizlik değil, sarıklarla poz vermek disiplinsizlik değil ama Mustafa Kemal'in askeriyim demek mi disiplinsizlik? Bu ülkenin kurucusunun askeri olmayacak da kimin askeri olacak, Trikopis'in mi askeri olacak?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Başarır'dan TSK İhraçlarına Tepki - Son Dakika

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