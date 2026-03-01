CHP Grup Başkanvekili Başarır Bornova'da Konuştu: "Esnaf Kira, Elektrik ve Nakliye Maliyetleri Altında Eziliyor" - Son Dakika
CHP Grup Başkanvekili Başarır Bornova'da Konuştu: "Esnaf Kira, Elektrik ve Nakliye Maliyetleri Altında Eziliyor"

01.03.2026 11:10  Güncelleme: 12:34
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir'de yaptığı açıklamada esnafın artan kira, elektrik ve nakliye maliyetleriyle zor durumda olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki ekonomik krizin çözümünün halktan yana, üretim odaklı politikalarla mümkün olacağını ifade etti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik anlayışıyla dar gelirli yurttaşların yanında olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Esnafımız artan kira, elektrik ve nakliye maliyetleri altında eziliyor. Vatandaşımız temel gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin sorumlusu yanlış ekonomi politikalarıdır. Çözüm ise halktan yana, üretimden yana politikalarla mümkündür. Bu da CHP iktidarında hayata geçecektir" dedi.

Başarır, Gülşah Durbay Gençlik Merkezi açılışı için geldiği Bornova'da Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte Abide-i Hürriyet Meydanı'nı gezdi, Atatürk Mahallesi Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Başarır, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, Abide-i Hürriyet'in, özgürlüğün ve meşrutiyet mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek,  "Böyle bir ismi yaşatan ve kamusal alanları halkın hizmetine sunan belediyeler, aslında cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmaktadır. Yerelde üretilen bu kamucu anlayışın Türkiye'nin tamamına yayılması gerekiyor" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Eşki ise Bornova'da kamusal alanları artırmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu meydanı sadece bir fiziki düzenleme olarak görmüyoruz. Burası vatandaşların özgürce bir araya gelebildiği, bir kamusal alan. Sosyal belediyecilik anlayışımızla Bornova'da hem yaşam kalitesini artırıyor hem de dayanışmayı büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Esnafımız artan maliyetler altında eziliyor"

Başarır ve Eşki, meydan ziyaretinin ardından Atatürk Mahallesi Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Tezgah başında fiyatları soran, alışveriş yapan yurttaşlarla sohbet eden heyet, özellikle artan maliyetler ve düşen alım gücüyle ilgili serzenişleri dinledi.

Başarır, "Esnafımız artan kira, elektrik ve nakliye maliyetleri altında eziliyor. Vatandaşımız temel gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin sorumlusu yanlış ekonomi politikalarıdır. Çözüm ise halktan yana, üretimden yana politikalarla mümkündür. Bu da CHP iktidarında hayata geçecektir" dedi.

Başkan Eşki de yerel yönetim olarak dar gelirli yurttaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "Kent lokantalarımızla, sosyal desteklerimizle, eğitim ve dayanışma projelerimizle Bornovalıların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Ancak kalıcı çözüm merkezi yönetimde değişimle olacaktır. Biz yerelde ne yapıyorsak, genel iktidarda da aynısını; adil ve şeffaf bir yönetimi hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Yereldeki başarı, genelde iktidarın habercisi"

Başarır, yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik uygulamalarının Türkiye için model olduğunu söyleyerek, "Bornova'da gördüğümüz tablo şudur; halkçı belediyecilik anlayışı varsa, kaynak doğru kullanılır, kamusal alanlar büyür, vatandaşın sesi duyulur. Biz bu anlayışı Türkiye geneline taşımaya talibiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

