CHP'li Başkanı Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Tepki

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Günaydın, sosyal medya hesabından 2 Nisan 2024 tarihinde Beykoz ilçe Seçim Kurulu bahçesinde çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Günaydın, paylaşımına şu notu düştü:

"Aşağıdaki fotoğraf 2 Nisan 2024 tarihinde sabaha karşı, Beykoz ilçe Seçim Kurulu bahçesinde çekildi. O tarihte Beykozlunun iradesiyle kazandığımız belediyeyi savunuyorduk. Aradan 11 ay geçti. O gün yanımızda oturan Belediye Başkanımız bugün tutuklandı. Kuşkusuz hiç kimse soruşturma ve/veya kovuşturma süreçlerinden muaf değildir. Ancak iktidar partilerine ait belediyelerin arşa çıkmış yolsuzluk öykülerine karşın ne dün ne de bugün bir soruşturma yaşamadıkları herkesçe bilinen bir sır. Ayrıca istatistik bilimi, özellikle İstanbul'da bulunan CHP'li belediyelerin hedef alındığını kanıtlar nitelikte: Alaattin Köseler ile birlikte tutuklu İstanbul ilçe belediye başkanı sayımız 3'e yükseldi.

Bundan da öte, ifadeye çağrılmak yerine gün doğmadan ev baskınları ile gözaltına alınan, zorlama iddianamelerle de olsa tutuksuz yargılanabilecekken hapsedilen belediye başkanlarımıza yönelik operasyonlar, kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine ve kadrolarına yönelik itibar suikasti amacı da taşımaktadır. Devletin temeli adalettir. Araçsallaştırılan yargı bugüne kadar kimsenin işine yaramadı, bundan sonra da yaramayacaktır. Adalet ve demokrasi yolunda bir adım geri atmayacak, bir sözü eksik söylemeyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz..."