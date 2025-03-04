CHP'li Başkanı Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Başkanı Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Günaydın, iktidar partilerine ait belediyelere yönelik soruşturmaların olmamasının adaletin zedelenmesine yol açtığını belirtti.

04.03.2025 01:39  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Günaydın, sosyal medya hesabından 2 Nisan 2024 tarihinde Beykoz ilçe Seçim Kurulu bahçesinde çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Günaydın, paylaşımına şu notu düştü:

"Aşağıdaki fotoğraf 2 Nisan 2024 tarihinde sabaha karşı, Beykoz ilçe Seçim Kurulu bahçesinde çekildi. O tarihte Beykozlunun iradesiyle kazandığımız belediyeyi savunuyorduk. Aradan 11 ay geçti. O gün yanımızda oturan Belediye Başkanımız bugün tutuklandı. Kuşkusuz hiç kimse soruşturma ve/veya kovuşturma süreçlerinden muaf değildir. Ancak iktidar partilerine ait belediyelerin arşa çıkmış yolsuzluk öykülerine karşın ne dün ne de bugün bir soruşturma yaşamadıkları herkesçe bilinen bir sır. Ayrıca istatistik bilimi, özellikle İstanbul'da bulunan CHP'li belediyelerin hedef alındığını kanıtlar nitelikte: Alaattin Köseler ile birlikte tutuklu İstanbul ilçe belediye başkanı sayımız 3'e yükseldi.

Bundan da öte, ifadeye çağrılmak yerine gün doğmadan ev baskınları ile gözaltına alınan, zorlama iddianamelerle de olsa tutuksuz yargılanabilecekken hapsedilen belediye başkanlarımıza yönelik operasyonlar, kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine ve kadrolarına yönelik itibar suikasti amacı da taşımaktadır. Devletin temeli adalettir. Araçsallaştırılan yargı bugüne kadar kimsenin işine yaramadı, bundan sonra da yaramayacaktır. Adalet ve demokrasi yolunda bir adım geri atmayacak, bir sözü eksik söylemeyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz..."

Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, Gökhan Günaydın, Politika, 3-sayfa, Güncel, Beykoz, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Başkanı Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:34:51. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Başkanı Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.