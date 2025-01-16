CHP\'li Başkanlardan Rıza Akpolat\'a Destek Gösterisi

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(ANKARA) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'li belediyelere hukuk yoluyla baskı oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı.

İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için çok sayıda CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geldi. Beşiktaş Belediyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu yoksulluk, işsizlik yokluk ortamında insanlarımızın dertlerine çare üretmeye çalışıyoruz. Böyle bir ortamda yapılacak iş değil bu" dedi. Tugay, şunları kaydetti:

"İddianamenin hazırlanmamış olması yaklaşık 72 saattir gözaltında bulunan Rıza Başkan'a henüz hiçbir sorunun dahi sorulmamış olması hepimizi düşündürüyor, endişelendiriyor. CHP'li belediyeler üzerinde hukuk yoluyla bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Yukarıda konuştuk tüm belediyelerde onlarca müfettiş sürekli bir açık arar halde. Halkın oyuyla desteğiyle belediye başkanları görev yapıyor. Halka sosyal hizmetler başta olmak üzere çok önemli hizmetler yerine getiriyoruz. Bu yoksulluk, işsizlik yokluk ortamında insanlarımızın dertlerine çare üretmeye çalışıyoruz. Böyle bir ortamda yapılacak iş değil bu. CHP'li tüm belediyeler tüm örgütümüz buna itiraz ediyor. Böyle bir süreç olmaz. O nedenle buradayız. Adalet istiyoruz gerçek anlamıyla adalet istiyoruz. Başkanımıza geçmiş olsun diyorum umuyorum görevine geri döner."