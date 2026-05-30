CHP Ankara İl Başkanlığı'nda Bayramlaşma... Adnan Beker: "Chp'nin Genel Başkanı Burada"

(AMKARA) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugün Genel Başkanımız burada bayramlaşma yapıyor. Seçilmiş genel başkan burada, CHP'nin genel başkanı burada" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapacağı bayramlaşma öncesinde CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Beker, şunları söyledi:

"Öncelikle tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Rabbim nice bayramlar nasip etsin. Bugün Genel Başkanımız burada bayramlaşma yapıyor. Seçilmiş genel başkan burada, CHP'nin genel başkanı burada. Millet arkasında, milletvekilleri arkasında, belediye başkanları arkasında. Adnan Beker olarak ben de arkasındayım."