CHP\'li Yavuzyılmaz: Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve 7 kişi gözaltına alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz Zonguldak'ın Devrek ilçesi önceki dönem Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yarımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz CHP'nin Zonguldak Devrek İlçesi önceki dönem Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"BOZKURT VE 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, "Bugün itibariyle Zonguldak İlimizin Devrek İlçesi önceki dönem Belediye Başkanı Sn. Çetin Bozkurt ve 7 çalışma arkadaşı gözaltına alındı. Değerli başkanımıza suç uydurulmaya çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÖZALTILAR SİYASİ SAİKLERLE YAPILIYOR"

Yavuzyılmaz ayrıca "Bu gözaltıların siyasi saiklerle yapıldığını da biliyoruz. Tetikçi konumuna sokulan kamu görevlilerine sesleniyorum. Yüreğiniz yetiyorsa mevcut ve önceki dönem AK Partili Belediyeleri inceleyin, soruşturun da görelim! Çetin Bozkurt'un yanındayız" diye yazdı.