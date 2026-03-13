Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltına Alındı

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alındığını bildirdi.
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır" ifadesini kullandı.
