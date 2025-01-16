CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat\'a Destek İçin İstanbul\'da Bir Araya Geldi

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(İSTANBUL) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Adaletin tecelli etmesini dileyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akpolat'ı beklediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonu ile gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destekler devam ediyor. İstanbul'a gelen CHP'li belediye başkanları, Beşiktaş Belediyesi önünde adalet talebini dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığıı açıklamada, şöyle konuştu:

"Bugün burada sayın Genel Başkanımızla, belediye başkanlarımızla beraber Beşiktaşlı vatandaşların oyları ile seçilmiş belediye başkanımızın yanında olmak olmak için geldik. İnşallah adalet tecelli eder. Burada Beşiktaşlı hemşehrilerimiz onu bekliyorlar. Bizim hiçbir çekincemiz yok. Bugüne kadar biz doğruları yapmaya çalıştık bundan sonra da hep birlikte yine azimle gururla çalışmalarımıza devam edeceğiz."