CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat\'a Destek İçin İstanbul\'da Toplandı

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(İSTANBUL) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Akpolat'a yönelik yapılan operasyon şeklinin kabul edilemez olduğunu, adaletin yasalara uygun bir şekilde işlemesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrası CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediyesi önüne geldi. Akpolat'a destek için İstanbul'a belediye başkanları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, burada yaptığı açıklamada CHP'li belediyelere yönelik tutumu kınadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öncelikle son zamanlarda CHP'li belediyelere karşı yapılan bu tutumu kınıyorum. Bizler hizmet etmek için 31 Mart'ta seçildik. Halkımızın ihtiyaçlarını biliyoruz çözüm önerilerini sunuyoruz ve her birimiz halk adına ve demokrasi adına oraya gelen ve halkın seçtiği kişiler olarak halka hizmet maksadıyla görevlendirilen insanlarız. Bunları değerlendirdiğimizde elbette bu şafak operasyonlarıyla yapılan bu durumu asla kabullenemeyiz, kabul etmemiz söz konusu değildir. Neticede belediye başkanının ikametkahı bellidir yaptığı iş bellidir, iş yeri bellidir. Bu anlamda savcılığın bu tür talepleri olduğunda davet edilir ve ona göre gider savcıya ifadesini verir. Bunun demokrasi adına böyle yapılması lazım. Çünkü bizlerin demokrasiye ihtiyacımız dünden daha fazla olduğunu biliyoruz.

Özgürlükler konusunda özellikle hizmet yapma konusunda hassasiyetimizin olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz CHP'li belediyeler olarak bu konuda halkımızın hizmet taleplerini yerine getirirme konusunda hassasız ve hukuka uygun hareket ettiğimizi söylemek istiyorum. Tamamen yasalara, hukuka uygun yapılan işlemlerle birlikte halkımıza en iyi hizmeti veren CHP'li belediyelerdir. Bizler asla yanlışın yanında yer almayız bugüne kadar da almadık. Onun için bizlerin ne yaptığını halkımız çok daha iyi biliyor ve bütün CHP'li belediye başkanlarımıza güveniyorum. Bu konuda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak tüm Türkiye'deki tüm belediye başkanlarımıza yapılan haksızlıklarda onların yanında olacağımızın bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu algı yönetimini kabul etmiyoruz. Kabul etmemiz mümkün değildir. Adaletin, hukukun tam olarak yasalara uygun bir şekilde işlemesini bekliyoruz. Rıza Başkanımızın yanındayız bir an önce serbest bırakılmasını ve görevinin başına dönmesini bekliyoruz."