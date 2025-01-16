CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı

Geniş Video İzle

CHP'li belediye başkanları, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek için İstanbul'a geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yapılan operasyonları kınayarak hukukun ve adaletin düzgün işlemesi gerektiğini vurguladı.

16.01.2025 18:02  Güncelleme: 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Akpolat'a yönelik yapılan operasyon şeklinin kabul edilemez olduğunu, adaletin yasalara uygun bir şekilde işlemesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrası CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediyesi önüne geldi. Akpolat'a destek için İstanbul'a belediye başkanları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, burada yaptığı açıklamada CHP'li belediyelere yönelik tutumu kınadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öncelikle son zamanlarda CHP'li belediyelere karşı yapılan bu tutumu kınıyorum. Bizler hizmet etmek için 31 Mart'ta seçildik. Halkımızın ihtiyaçlarını biliyoruz çözüm önerilerini sunuyoruz ve her birimiz halk adına ve demokrasi adına oraya gelen ve halkın seçtiği kişiler olarak halka hizmet maksadıyla görevlendirilen insanlarız. Bunları değerlendirdiğimizde elbette bu şafak operasyonlarıyla yapılan bu durumu asla kabullenemeyiz, kabul etmemiz söz konusu değildir. Neticede belediye başkanının ikametkahı bellidir yaptığı iş bellidir, iş yeri bellidir. Bu anlamda savcılığın bu tür talepleri olduğunda davet edilir ve ona göre gider savcıya ifadesini verir. Bunun demokrasi adına böyle yapılması lazım. Çünkü bizlerin demokrasiye ihtiyacımız dünden daha fazla olduğunu biliyoruz.

Özgürlükler konusunda özellikle hizmet yapma konusunda hassasiyetimizin olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz CHP'li belediyeler olarak bu konuda halkımızın hizmet taleplerini yerine getirirme konusunda hassasız ve hukuka uygun hareket ettiğimizi söylemek istiyorum. Tamamen yasalara, hukuka uygun yapılan işlemlerle birlikte halkımıza en iyi hizmeti veren CHP'li belediyelerdir. Bizler asla yanlışın yanında yer almayız bugüne kadar da almadık. Onun için bizlerin ne yaptığını halkımız çok daha iyi biliyor ve bütün CHP'li belediye başkanlarımıza güveniyorum. Bu konuda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak tüm Türkiye'deki tüm belediye başkanlarımıza yapılan haksızlıklarda onların yanında olacağımızın bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu algı yönetimini kabul etmiyoruz. Kabul etmemiz mümkün değildir. Adaletin, hukukun tam olarak yasalara uygun bir şekilde işlemesini bekliyoruz. Rıza Başkanımızın yanındayız bir an önce serbest bırakılmasını ve görevinin başına dönmesini bekliyoruz."

CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat\'a Destek İçin İstanbul\'da Toplandı
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Rıza Akpolat, Operasyon, Beşiktaş, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:48:57. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.