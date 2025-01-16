CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat için İstanbul\'da Toplandı

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(İSTANBUL) -CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iktidarın operasyon yaparak belediyeleri zayıflatmak peşinde olduğunu kaydetti.

İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için çok sayıda CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geldi. Beşiktaş Belediyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şunları kaydetti:

"Daha önceden yine bu tip hadiselerle karşılaştık Esenyurt'ta, Tunceli'de, Ovacık'ta... Ama bu başka bir boyuta evrildi şimdi. Daha önceki yapılan operasyonlarda terörle iltisaklandırıldı belediyelerimiz. Şimdi farklı operasyonlar yapılıyor. Burada mesele belediyeleri zayıflatmak belediyeleri itibarsızlaştırmak. Doğal olarak bu yolla, hizmet yarışıyla alt edemedikleri belediyeleri operasyon yaparak zayıflatmak peşindeler. Mücadele edeceğiz. Burada bizim yapacağımız en önemli konu birlik beraberlik içerisinde bu mücadeleyi sürdürmek. Sayın Genel Başkanımızdan, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza kadar tüm örgütlerimizle beraber bu süreç içerisinde tek yumruk olmak."