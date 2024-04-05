CHP'li Belediyeler Çankaya'da Olduğu Gibi Haklarını Alacak - Son Dakika
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CHP'li Belediyeler Çankaya'da Olduğu Gibi Haklarını Alacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 31 Mart yerel seçimlerinde kazanılan belediyelerde atılacak adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Taşcıer, CHP'li belediyelerin emekçilerin haklarını alacağını belirtti.

05.04.2024 18:48  Güncelleme: 19:24
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 31 Mart yerel seçimlerinde kazanılan 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 belde olmak üzere kazanılan 420 belediyede atılacak adımlarla ilgili "CHP'ye oy vermiş tüm yurttaşlarımız, 'Biz CHP'ye oy verdik, helal olsun verdiğimiz oylar' diyecek. Vermeyenlere de 'keşke biz de kendi ilçemizde verseydik ve burayı da CHP'li belediyeler yönetseydi' sözünü söyleteceğiz. Buradaki bu başarı doğal olarak genel iktidarı getireceği için yerel yönetimlerdeki başarımız son derece önemli ve kıymetli" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), 2024 Yerel Seçimleri'nde büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığını kazandı. 10 şehrin belediye başkanlığı ise CHP'den AKP'ye geçti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Gamze Taşcıer, seçim sonuçları ve CHP belediyeciliğiyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'Lİ BELEDİYELER ÇANKAYA'DA OLDUĞU GİBİ HAKLARININ, EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAK"

Çankaya Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında bugün imzalanan toplu iş sözleşmesini hatırlatarak sözlerine başlayan Taşcıer, "Biz her zaman emekten, alın terinden yanayız. O nedenle de bugüne kadar olduğu gibi CHP'li belediyelerde aynı anlayışı işçiden ve emekçiden yana kullanıyor. Bugün Çankaya Belediyesi'nde yaşadığımız CHP'li belediyelerin ilk yaşadığı bir şey değildi. Çünkü her zaman emek konusunda bütün belediyelere örnek olmuş belediyelerdir CHP'li belediyeler. Artık birçok belediye CHP'li belediye başkanları tarafından yönetileceği için o belediyelerimizde de işçilerimiz, emekçilerimiz Çankaya'da olduğu gibi haklarının, emeklerinin, alınterinin karşılığını hakkıyla alacaklar" dedi.

"VATANDAŞ UYGULADIĞIMIZ İYİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI ÖDÜLLENDİRDİ"

"Vatandaş yerel seçimlerde bugüne kadar uyguladığımız iyi belediyecilik anlayışını adeta ödüllendirdi" diyen Taşcıer, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bizim öncelikli görevimiz en kısa sürede CHP'li belediyelerde bugüne kadar olduğu gibi yeni kazandığımız belediyelerde de sosyal belediyecilik anlayışımızda önceliğimiz vatandaşımızdan yana olacak. Biz bunu göstereceğiz ki CHP'ye oy vermiş tüm yurttaşlarımız, 'Biz CHP'ye oy verdik, helal olsun verdiğimiz oylar' diyecek. Vermeyenlere de 'keşke biz de kendi ilçemizde verseydik ve burayı da CHP'li belediyeler yönetseydi' sözünü söyleteceğiz. Buradaki bu başarı doğal olarak genel iktidarı getireceği için yerel yönetimlerdeki başarımız son derece önemli ve kıymetli. Burada en büyük katkı da hiç şüphemiz emekçi yol arkadaşlarımızın olacak."

Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, Çankaya, Emekçi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediyeler Çankaya'da Olduğu Gibi Haklarını Alacak - Son Dakika

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