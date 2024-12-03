CHP'li Belediyeler Eğitim Gündemiyle İstanbul'da Çalıştay Yapacak - Son Dakika
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CHP'li Belediyeler Eğitim Gündemiyle İstanbul'da Çalıştay Yapacak

CHP\'li Belediyeler Eğitim Gündemiyle İstanbul\'da Çalıştay Yapacak

CHP'li belediye başkanları, eğitim alanındaki sorunları ele almak ve iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla 'Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı'nda bir araya gelecek.

03.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
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(ANKARA) - CHP'li belediye başkanları, eğitim gündemiyle yarın "Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı" başlığıyla İstanbul'da bir araya gelecek.

CHP'li belediye başkanları, eğitim gündemli yeni bir çalıştayda bir araya gelecek. Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı yarın, İstanbul Planlama Ajansı'nda yapılacak. Saat 10.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek olan çalıştayda, CHP'li belediyelerin eğitim alanındaki çeşitli çalışmalarının ortaklaştırılması ve iyi örneklerin tespiti ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Çalıştayda; eğitimde yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunların çözümünde yerel yönetimlerin rolü ve işlevi, akademi ve yerel yönetim ilişkisi, erken çocukluk eğitimi çalışmaları, temel ve orta eğitime destek çalışmaları, üniversite öğrencilerine destek çalışmaları ve hayat boyu öğrenme konularında konuşmalar yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın yapacağı açılış konuşmalarının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel yönetimler ve eğitim ilişkisi üzerine konuşma yapacak.

Çalıştay, öğleden sonra Türkiye'de Eğitim ve Yerel Yönetimler ve Tematik Yuvarlak Masa Çalışmaları oturumlarıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA

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