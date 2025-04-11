CHP'li Belediyeler Tarım Politikalarını Tartıştı - Son Dakika
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CHP'li Belediyeler Tarım Politikalarını Tartıştı

CHP'li 14 büyükşehir belediyesi, Mersin'de bir araya gelerek tarım sorunlarını ve sürdürülebilir çözümleri ele aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, merkezi yönetimin tarım politikasını eleştirerek, yerel yönetimlerin üreticilerin yanında durduğunu vurguladı.

11.04.2025 11:38  Güncelleme: 13:01
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(ANKARA) - CHP'li 14 büyükşehir belediyesinin Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlıkları, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde dördüncü kez bir araya geldi. Üreticinin sorunlarını sahadan dinleyen, bilimsel ve sürdürülebilir çözümler geliştiren bu buluşmalar, mevcut merkezi yönetimin liyakatsiz ve ithalata dayalı politikalarına karşı güçlü bir alternatif oluşturuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Üreticinin derdiyle ilgilenmesi gereken kurumlar, Saray'a bağlı 'üst kurullara' dönüşmüş, bir kebapçıya tarım politikaları emanet edilmiştir. Türkiye tarımı, bu ciddiyetsizliğe terk edilemez" dedi.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, hem buluşmanın içeriğini hem de tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Adem, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde, CHP'li 14 Büyükşehir Belediyemizin Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanları ile birlikte, 4. Tarımsal Hizmetler Buluşmamızı gerçekleştirdik. Bu toplantılar, yalnızca yerel deneyimlerin paylaşıldığı teknik oturumlar değildir. Aynı zamanda halkın üretme gücüne inanan yerel yönetimlerin, çiftçinin ve köylünün yanında kararlılıkla durduğunu gösteren stratejik bir dayanışma zemini oluşturur. Her belediyemiz, kendi ilinde sürdürülebilir, doğaya duyarlı ve üreticiyi güçlendiren politikaları yaşama geçirmektedir. Bu anlayış, yarının Türkiye'sinde tarım politikalarının temelini oluşturacaktır.

"Üreticinin derdiyle ilgilenmesi gereken kurumlar, Saray'a bağlı 'üst kurullara' dönüşmüş"

Üzülerek görüyoruz ki, merkezi yönetim tarımı artık stratejik bir alan olarak değil, rant aracı olarak görmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı işlevini kaybetmiş, liyakat yerine sadakat esas alınmıştır. Üreticinin derdiyle ilgilenmesi gereken kurumlar, Saray'a bağlı 'üst kurullara' dönüşmüş, bir kebapçıya tarım politikaları emanet edilmiştir. Türkiye tarımı, bu ciddiyetsizliğe terk edilemez. Onlar kebapçıdan kurul yapadursun, biz bu ülkenin tarımına göz etmeye, çiftçisine omuz vermeye devam edeceğiz.

"Tarım ürünlerinde ithalat rekorları kırılırken, yerli üretici toprağını terk etmeye zorlanıyor"

Bugün çiftçi mazot, gübre ve yem fiyatları altında eziliyor. Hayvancılık bitme noktasına gelmiş durumda. Tarım ürünlerinde ithalat rekorları kırılırken, yerli üretici toprağını terk etmeye zorlanıyor. Gıda fiyatları halkın sofrasını tehdit ederken, Tarım Bakanı'nın üreticinin halinden bihaber olması kabul edilemez."

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Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Mersin, Güncel, Tarım, Son Dakika

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