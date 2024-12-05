CHP'li Belediyeler Tarım Politikalarını Yeniden Şekillendiriyor

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in koordinasyonunda, CHP'li 14 Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Kalkınma Daire Başkanları ikinci kez bir araya geldi. Adem, "Bugün tarım sektörü bir kriz içinde ve bu krizin başlıca sebebi, AK Parti'nin tarımı ihmal eden politikalarıdır. Türkiye gibi büyük bir tarım potansiyeline sahip ülkede, ne yazık ki çiftçi yalnız bırakılmış durumda. CHP'li belediyeler olarak, bu boşluğu doldurmak adına bugüne kadar önemli adımlar attık ve bundan sonra da tarım politikalarını şekillendirecek, üretimi artıracak ve sürdürülebilirliği sağlayacak projelerle sahada olacağız" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in koordinasyonunda, CHP'li 14 Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Kalkınma Daire Başkanları ikinci kez bir araya geldi. İlki Ankara'da gerçekleşen toplantının ikincisi Manisa'da yapıldı. Toplantıda, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları, tarım politikalarının yeniden şekillendirilmesi ve CHP'li belediyelerin başarılı projelerinin tüm Türkiye'ye yayılması için yapılacak çalışmalar ele alındı. Adem, Türkiye'de tarımın bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün tarım sektörü bir kriz içinde ve bu krizin başlıca sebebi, AK Parti'nin tarımı ihmal eden politikalarıdır. Tarım Bakanlığı'nın kadroları, ne üreticiye yol gösteriyor ne de tarımda sürdürülebilirliği sağlıyor. Türkiye gibi büyük bir tarım potansiyeline sahip ülkede, ne yazık ki çiftçi yalnız bırakılmış durumda. CHP'li belediyeler olarak, bu boşluğu doldurmak adına bugüne kadar önemli adımlar attık ve bundan sonra da tarım politikalarını şekillendirecek, üretimi artıracak ve sürdürülebilirliği sağlayacak projelerle sahada olacağız."

"Belediyeler, kaynakların verimli kullanılmasına ve bölgesel dayanışmaya öncülük edecek"

Toplantıda, CHP'li büyükşehir belediyelerinin tarımsal destekleme ve üretim politikalarını ortaklaştırması için alınan kararlar şu başlıklarda toplandı:

Projelerin Ortaklaştırılması: Belediyelerin başarılı tarım projeleri, Türkiye genelinde uygulanabilir hale getirilecek. Bir ilde başarıya ulaşan model, diğer illerde de hayata geçirilecek.

Çiftçiyi Desteklemenin Ötesine Geçmek: Çiftçilere yalnızca destek sağlamakla kalınmayacak; üretimin her aşamasında rehberlik edilecek. Projelendirme, eğitim ve süreç takibi gibi konular belediyeler tarafından titizlikle yürütülecek.

Eşgüdüm Sağlanması: CHP'li belediyeler arasında tarım ve hayvancılık alanında iş birliği artırılarak, üretilen ürünlerin ve hizmetlerin paylaşımı sağlanacak. Belediyeler, kaynakların verimli kullanılmasına ve bölgesel dayanışmaya öncülük edecek.

"Türkiye'yi tarımda yeniden ayağa kaldıracağız"

Erhan Adem, tarımda yaşanan sorunların artık sadece bir ekonomik mesele olmadığını, aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti. Adem, şunları söyledi:

"Türkiye'de üreticinin desteklenmediği, doğru yönlendirilmediği ve geleceği planlanmayan bir tarım sektörü var. CHP'li belediyeler, üretimi artıran projeleriyle bu açığı kapatmaya hazır. Tarımı yalnızca desteklemekle kalmayacağız; doğru politikalarla yönlendirecek ve tüm Türkiye'ye örnek modeller sunacağız. Tarım Bakanlığı'nın yapamadığını CHP'li belediyeler olarak biz yapıyoruz. Çünkü bekleyecek vaktimiz yok; üreticimiz zor durumda, tüketicimiz artan maliyetler karşısında eziliyor. Çiftçimizin emeğini koruyacak, cömert topraklarımızın potansiyelini hayata geçirecek projelerle Türkiye'yi tarımda yeniden ayağa kaldıracağız."