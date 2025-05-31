CHP'li Belediyelere Yönelik Soruşturma Operasyonuna Tepki

(İSTANBUL)- CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlatılan operasyona tepki göstermek içi Vatan Emniyet önünden açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Çağırsalar ifadeye gelebilecek olan belediye başkanlarının, belediye yöneticilerinin geçmişte yüzlerce binlerce kez yaşandığı gibi çağrıyla çok kolay ifade verebilecek olan kişilerin, bu muameleye tabi tutulması, Türkiye açısından bir yüz karasıdır. Bu hukuksuzluklarla, bu yanlış uygulamalarla mücadelemiz devam edecek." dedi.

Aralarında Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanlarının da olduğu CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlatılan operasyona tepki göstermek için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile birlikte Vatan Emniyet önünden açıklama yaptı. Özçağdaş şu ifadeleri kullandı:

"Vatan Emniyet'teyiz, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Trabzon Milletvekilimiz Sibel Suiçmez ile birlikteyiz. Sabah saatlerinde bir şafak operasyonuyla gözaltına alınan, yüz binlerce İstanbullunun seçmiş olduğu belediye başkanlarımız ve bürokratlarımız şu anda Vatan Eminyet'teler. Biraz önce bir bölümü sağlık kontrolü için hastaneye gönderildiler. Avukatlarıyla son derece olumsuz koşullarda görüşmeye çalışıyorlar.

"Bu ülkenin kıymetli yurttaşlarını hangi koşullarda gözaltında tutuyorsunuz"

Şunu söylemek gerekir: Çağırsalar ifadeye gelebilecek olan belediye başkanlarının, belediye yöneticilerinin geçmişte yüzlerce binlerce kez yaşandığı gibi çağrıyla çok kolay ifade verebilecek olan kişilerin bu muameleye tabi tutulması, Türkiye açısından bir yüz karasıdır. Adalet ve İçişleri Bakanına açık bir çağrıda bulunuyorum: Gelin bu ülkenin polislerinin hangi koşulda görevini yaptığını görün! Ekrem Başkanımız daha önce gözaltı sürecinde 'Bize burayı bırakın, iki gün içinde insanca yaşanılabilir ve görev yapılabilir bir yer haline getirelim.' demişti. Korkunç, gerçekten insanlık onuruna aykırı bir tablo var içeride. Ben iki bakana da çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin kıymetli yurttaşlarını hangi koşullarda gözaltında tutuyorsunuz, avukatlarına hangi koşullarda çalışma imkanı veriyorsunuz ve polisimizi hangi koşullarda hangi kokular altında hangi olumsuz hallerde çalışmaya mecbur bırakıyorsunuz cesur olun gelin Vatan Emniyet'e bakın diyorum. Bu hukuksuzluklarla, bu yanlış uygulamalarla mücadelemiz devam edecek."