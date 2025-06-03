CHP'li Belediyelere Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Şoför Sırrı Küçük Gözaltına Alındı - Son Dakika
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CHP'li Belediyelere Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Şoför Sırrı Küçük Gözaltına Alındı

03.06.2025 00:31  Güncelleme: 09:20
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CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, şoför Sırrı Küçük gözaltına alındı. Küçük, emniyette ifadelerinde iddiaları reddederek herhangi bir usulsüzlük yapmadığını belirtti.

(ANKARA) - CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan şoför Sırrı Küçük'ün emniyet ifadesinde "Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde parayı kime verdiği ve miktarı ile ilgili olarak herhangi bir ibare bulunmuyor. Bana benzin istasyonunda para teslim edildiği söyleniyor. Söz konusu iddia gerçek olamaz çünkü itirafçı iş yerine götürüldüğünü belirtiyor. Bana yöneltilen sorunun itirafçının beyanları ile bir ilgisi yoktur. İddia edilen konularla alaka bir bilgim yoktur" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında  şoför Sırrı Küçük, "rüşvet almak-vermek, malvarlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Küçük'ün emniyet ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

"Etkin pişmanlık " hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde, "2024 yerel seçimlerinden önce Özgür Karabat'ın beni arayıp 'Ekrem Başkan'ın talimatı var, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmaları seçim için para vermesi gerektiğini, para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağını, ödemelerinin yapılmayacağı'  talimatını iletti. Bu kapsamda benden para istedi. Bu sırada yanımda Mustafa Aykın vardı. Görüşme Esenyurt Shareton Otel'de gerçekleşti. Parayı Ömer Güngür aracılığıyla, Özgür Karabat'ın İkitelli'de bulunan ofisine gönderip teslim ettirdim" şeklindeki iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında savcılık makamı tarafından teslim edilen "Dosya içeriği hakkında ayrıntılı açıklama" ibareli evrak içeriğindeki "06.03.2024 tarihli 5 milyon TL ödeme, Ömer Güngör tarafından Özgür Karabat danışmanı Sırrı Küçük'e İkitelli'deki Başak Petrol istasyonunda bizzat teslim edilmiştir" şeklindeki tespit Küçük'e soruldu.

Küçük'ün bu iddia ve tespite, "Tarafıma okunan konu ile ilgili herhangi bir bilgim ve alakam yoktur. Ömer Güngör isimli şahsı tanımıyorum ve şahıstan belirtildiği gibi herhangi bir para almadım, şahıs ile aynı ortamda da bulunmadım. Baz verilerinden de görüleceği üzere aynı yerler değil" dediği ve "İBB'den ihale alan firmalardan seçim sebebi ile para talep edilmesi ile ilgili bir konuyu duymadım ve bilgim yoktur. Ömer Güngür'ü tanımıyorum ve para almadım. Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde parayı kime verdiği ve miktarı ile ilgili olarak herhangi bir ibare bulunmuyor. Bana benzin istasyonunda para teslim edildiği söyleniyor. Söz konusu iddia gerçek olamaz çünkü itirafçı iş yerine götürüldüğünü belirtiyor. Bana yöneltilen sorunun itirafçının beyanları ile bir ilgisi yoktur. İddia edilen konularla alakalı da bir bilgim yoktur"  şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Sırrı Küçük ifadesinde, "Ben şoförlük yapmaktayım. İddia edilen konular ile ilgili bir ilgim ve alakam yoktur. Görevim dışında herhangi bir usulsüz iş ve işlemin içinde bulunmadım. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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