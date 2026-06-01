Buca Belediyesi'ndeki Operasyon... CHP İlçe Örgütü ve Meclis Üyelerinden Ortak Açıklama: "Görkem Başkanın Yanındayız"

(İZMİR) - CHP Buca İlçe Örgütü ve Buca Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile birlikte 62 kişinin şafak baskını ile gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Buca Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Uğur Aydın, "Hukukun siyasi baskı aracına dönüştürülmesine teslim olmayacağız" dedi.

Buca Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri ve CHP Buca İlçe Örgütü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen, gözaltına alınanlar arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu operasyona yönelik belediye önünde açıklama yaptı. Açıklamaya; CHP Buca İlçe yöneticileri, belediye personeli, partililer ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katıldı. Buca Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanvekili Uğur Aydın, şunları kaydetti:

"Yine davet edilse koşa koşa ifade vermeye gidecek mevcut ve önceki dönem Buca Belediye Başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, belediye Personelleri, 60'dan fazla kişi sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alındı. Bu durum AKP ve yargısının olağan uygulamaları haline geldi. Akabinde AKP'nin basın kolları devreye girerek algı çalışmalarına başladı. Bizler biliyoruz ki halkın oylarıyla göreve gelen belediye başkanları ve yerel yöneticiler millet iradesinin temsilcileridir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Ancak hiç kimse de hukukun siyasi baskı aracına dönüştürülmesine teslim olmayacaktır."

Bugün gözaltına alınan kişilerle ilgili nihai kararı verecek olan bağımsız mahkemelerdir. Fakat bizler yargının tarafsızlığına gölge düşürecek her türlü uygulamanın karşısında durmaya, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ne korkarız, ne susarız, ne de geri adım atarız. Halkın iradesi gözaltına alınamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Elbette hiç kimse dokunulmaz değildir. Hiç kimse yargının üstünde de değildir. Ancak siyasallaşmış yargı ve yargı kararları da sorgulanamaz değildir.

Biz başlayan soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Bu süreçte Buca Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak başta seçilmiş belediye başkanımız Görkem Duman olmak üzere arkadaşlarımızın yanındayız. Bu sürecin hukuk çerçevesinde yürütülmesini diliyor, kamuoyuyla saygılarımızı paylaşıyoruz"