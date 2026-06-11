CHP'li Bülbül: İmamoğlu'nu Ziyaret Talebim Reddedildi. Adalet Bakanlığı Tarafından İmamoğlu'na Tecrit Uygulanıyor - Son Dakika
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CHP'li Bülbül: İmamoğlu'nu Ziyaret Talebim Reddedildi. Adalet Bakanlığı Tarafından İmamoğlu'na Tecrit Uygulanıyor

11.06.2026 15:59  Güncelleme: 17:33
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CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Silivri Cezaevi'ndeki Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret talebinin Adalet Bakanlığı tarafından reddedildiğini açıkladı. Bülbül, İmamoğlu'na tecrit uygulandığını iddia etti.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Silivri Cezaevi'ndeki Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret talebinin Adalet Bakanlığı tarafından reddedildiğini açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yasak yok" açıklamasının doğru olmadığını belirten Bülbül, "Demek ki çıkan bu haberler doğruymuş. Adalet Bakanlığı tarafından tutuklu Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na tecrit uygulanıyor" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Silivri Cezaevi'nde tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etmek amacıyla verdiği dilekçenin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Bülbül, "Belediye başkanlarımıza, gezi tutuklularına yapacağım ziyaret neden engelleniyor?" diye sordu. Bülbül, "Milletvekili olarak, Ekrem İmamoğlu ile görüşmem bakanlık tarafından engelleniyor. Demek ki çıkan bu haberler doğruymuş. Adalet Bakanlığı tarafından tutuklu Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na tecrit uygulanıyor" dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bülbül, şunları söyledi:

"TUTUKLU CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU'NA TECRİT UYGULANIYOR"

"Halkın oylarıyla seçilmiş milletvekili, Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve 30 yılı aşkın bir hukukçu olarak, 8 Haziran Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na izin dilekçesi gönderip, Silivri'de tutsak edilen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu, Belediye Başkanlarımızı, Seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ı, Gezi tutukluları Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman'ı 12 Haziran Cuma günü ziyaret etmek istediğimi belirttim. Bir diğer dilekçede ise, Bursa Cezaevi'nde tutsak edilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i 15 Haziran Pazartesi günü ziyaret etmek istediğimi belirttim. Pazartesi akşam saatlerinde, yani talebimden birkaç saat sonra Mustafa Bozbey'e ziyaret talebim onaylandı. Ancak Silivri Cezaevine yapacağım ziyaret konusunda bir dönüş olmamıştı. Dün sabah (10 Haziran Çarşamba) ise bakanlıktan tarafıma gelen telefonla, Silivri cezaevine yapacağım ziyaretimin 'olumsuz sonuçlandığı' bilgisi geldi."

"YAPACAĞIM ZİYARET NEDEN ENGELLENİYOR?"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e soruyorum: Halkın oylarıyla seçilmiş Milletvekili ve avukat olarak Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na yapacağım ziyaret neden engelleniyor? Belediye başkanlarımıza, gezi tutuklularına yapacağım ziyaret neden engelleniyor? Telefonda neden olumsuz diye soruyorum, 'bizim bilgimiz yok' deniyor. Sayın Gürlek o zaman bize bilgiyi siz verin. Yapacağım ziyaret neden olumsuz sonuçlandı? Bunun cevabını, milyonlar adına soruyorum.

BAŞSAVCILIK İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Birkaç gün önce, 'Ekrem İmamoğlu ile milletvekillerinin görüşmesi yasaklandı' diye haber çıktı. Hemen ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparak, 'Ekrem, Milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır' dedi.

"MİLLETVEKİLİ OLARAK GÖRÜŞMEM BAKANLIK TARAFINDAN ENGELLENDİ"

Benim milletvekili olarak, Ekrem İmamoğlu ile görüşmem sizin tarafınızdan yani bakanlık tarafından engellendi. Demek ki çıkan bu haberler doğruymuş. Yani Adalet Bakanlığı tarafından 'tutuklu Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na tecrit uygulanıyor.' Ama Başsavcılık bu doğru değil diye açıklama yapıyor. Başsavcılık açıkça kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor, doğruyu söylemiyor."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi, Süleyman Bülbül, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Milletvekili, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bülbül: İmamoğlu'nu Ziyaret Talebim Reddedildi. Adalet Bakanlığı Tarafından İmamoğlu'na Tecrit Uygulanıyor - Son Dakika

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